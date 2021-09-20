«Нам надо не быть такими мягкими». Как Беларуси вести себя с Западом?

Новости Беларуси. Междустрочие заявлений, символизм саммита и геополитическое маневрирование. Какие сигналы для размышления уже получили политики во всем мире? Обсудили в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
А мы не много на себя берем?
Новости Беларуси. Междустрочие заявлений, символизм саммита и геополитическое маневрирование. Какие сигналы для размышления уже получили политики во всем мире? Обсудили в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
А мы не много на себя берем?
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Посмотрите на карту, очень красочная и понятная. Если смотреть на Беларусь, то это как раз тот выступ, который раздражает наших коллективный Запад. Потому что очень четко видна граница, которую они бы хотели сейчас установить, когда Беларусь отошла бы к коллективному Западу. Не важно как. Отошла в виде блицкрига, который они хотели провести в 2020 году. Или в результате какой-то военной операции. Все они четко понимают, что у них, у коллективного Запада, все меньше и меньше времени, чтобы провести какую-то операцию у нас здесь. Потому что вовлечение Беларуси в интеграционные процессы как в рамках Союзного государства, ОДКБ, ШОС – это однозначно с каждым днем все меньше шансов реализовать коллективному Западу свои планы.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Тем более, если вы говорите, что Европа становится слабее и слабее.
Алексей Авдонин:
Да, но мы должны осознавать и понимать, что такое война? Война – это путь обмана. Если они не достигают своей цели, то они готовы пойти на самые крайние меры, самые можно сказать паскудные меры, которые бы им все-таки позволили переиграть. Поэтому нам надо не быть такими мягкими, призывать к грамотному и последовательному действию. Нет, наоборот надо осознавать, что с их стороны могут быть очень провокационные действия в любом поле: в информационном, на границах, в военном плане, диверсии различные могут совершаться. Поэтому однозначно и нашему обществу, и нашим спецслужбам, местным органам власти надо быть готовым к тому, что мы все равно сейчас находимся в состоянии гибридной войны. Ничего не прошло.
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