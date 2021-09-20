«Нам надо не быть такими мягкими». Как Беларуси вести себя с Западом?

Новости Беларуси. Междустрочие заявлений, символизм саммита и геополитическое маневрирование. Какие сигналы для размышления уже получили политики во всем мире? Обсудили в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

А мы не много на себя берем?

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Посмотрите на карту, очень красочная и понятная. Если смотреть на Беларусь, то это как раз тот выступ, который раздражает наших коллективный Запад. Потому что очень четко видна граница, которую они бы хотели сейчас установить, когда Беларусь отошла бы к коллективному Западу. Не важно как. Отошла в виде блицкрига, который они хотели провести в 2020 году. Или в результате какой-то военной операции. Все они четко понимают, что у них, у коллективного Запада, все меньше и меньше времени, чтобы провести какую-то операцию у нас здесь. Потому что вовлечение Беларуси в интеграционные процессы как в рамках Союзного государства, ОДКБ, ШОС – это однозначно с каждым днем все меньше шансов реализовать коллективному Западу свои планы.