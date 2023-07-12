Азаренок о выборах Президента 1994 года: «Народ в центре Европы поднял бунт. И выбрал себе вождя»

Новости Беларуси. Григорий Азаренок о событии 29-летней давности. Оно изменило ход истории и жизнь белорусов, которая сегодня могла быть совсем другой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И лучше нам об этом не знать.

Григорий Азаренок, СТВ: Это было невозможно. И это произошло. В мире, где воцарился глобализм, где новый гегемон делал все, что ему вздумается, поднялся бунт. Народ в центре Европы поднял бунт. И выбрал себе вождя. Повторюсь, это было невозможно. У номенклатуры все было схвачено. У националистов все было прикормлено. За них были бабки, власть, админресурс, СМИ.

Он был один. И народ увидел его. Признал. Полюбил. Выбрал. Александр Лукашенко победил во втором туре президентских выборов 10 июля 1994 года. Победил разгромно.

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Григорий Азаренок:

Но это было начало. Потом было много боев. Бой с продажной и коррупционной системой. Бой с националистами. Бой с организованной преступностью. Бой с Соросом. Бой с Западом. Бой с российской либердой. Бой с цветными революциями. И он побеждал. Побеждал, потому что умеет видеть, слышать и чувствовать свой народ. Он и есть народ. А вы – дрянь из навозной тачки. Мастаки дерьмом. О вас писал поэт.