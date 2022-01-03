«И в сети Интернет». В Беларуси продолжается обсуждение проекта поправок в Конституцию

Новости Беларуси. Беларусь готовится к важнейшему общественно-политическому событию года. В стране продолжается обсуждение проекта поправок в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На референдум документ вынесут с учетом всех мнений. Поделиться своими предложениями гражданам предлагают в различных форматах.

В администрациях всех районов Минска работают общественные приемные. Сбор предложений также ведут общественные объединения. Обратиться по проекту Конституции можно в Белорусский союз женщин, «Белую Русь», к работе подключилась и Коммунистическая партия. Кроме того, во всех регионах проводятся диалоговые площадки. Они пройдут на базе крупных предприятий с трудовыми коллективами свыше тысячи человек. Информационные встречи состоятся и с молодежью в вузах и учреждениях профессионально-технического образования. Всего запланировано свыше 400 мероприятий.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Цель – разъяснение всех положений, которые внесены в Конституцию, изменения и дополнения. Также мы принимаем предложения и замечания от граждан, которые в последующем будут направлены в Национальный центр правовой информации. Будет охвачена и студенческая молодежь. Причем это не только путем личных встреч и бесед, мы будем активно эту работу проводить и в сети Интернет. На сегодня мы охватили уже более 408 тысяч подписчиков.