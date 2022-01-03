«Это большая утрата не только для союза художников». В Минске простились с Василием Шаранговичем

Мастер станковой и книжной графики Василий Шарангович ушел из жизни в последний день 2021-го на 83-м году. Он оставил богатое творческое наследие. Большая часть его работ представлена в Национальном художественном музее Беларуси и Национальном центре современных искусств.

Глеб Отчик, председатель Белорусского союза художников:

За прошлый год нас покинули (вместе с Василием Петровичем) три народных художника. Это большая утрата не только для союза художников, но и вообще для всего белорусского народа. Это знаете, як па-беларуску кажучы, слупы, на якіх трымалася ўсё наша грамадскае асяроддзе. І сапраўды яны зрабілі такі вялікі ўнёсак у культуру, мастацтва, што нам ёсць чым ганарыцца, ёсць вялікі ўзор для яшчэ многіх пакаленняў. Таму апіраючыся на іх вопыт, які нам перадалі, літаральна два месяца таму ў Нацыянальным музеі адкрывалі выставу разам с Васілём Пятровічам, размаўлялі. І калі я прамовіў, то ўбачыў слёзы на яго твару, гэта для мяне самая вялікая адзнака маёй дзейнасці. Таму што мужчынскія слёзы народнага мастака – гэта самая вялікая пашана. І я спадзяваюся, мы нашым пакаленнем ніколі не падвядзём, што гэта заўсёды будзе прыкладам і ўзорам у нашым жыцці. Сапраўды я ганаруся, што побач з такімі людзьмі рос.