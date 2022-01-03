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«Это большая утрата не только для союза художников». В Минске простились с Василием Шаранговичем

03 января 2022 12:02
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Новости Беларуси. В Минске простились с Василием Шаранговичем – выдающимся белорусским графиком, живописцем, педагогом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это большая утрата не только для союза художников». В Минске простились с Василием Шаранговичем-1

Проститься с народным художником Беларуси 3 января пришли несколько сотен людей. Церемония прошла в кафедральном соборе Сошествия Святого Духа. Венки и цветы несли родные и близкие, коллеги, молодые художники, представители различных ведомств и просто обычные люди.

«Это большая утрата не только для союза художников». В Минске простились с Василием Шаранговичем-4

Мастер станковой и книжной графики Василий Шарангович ушел из жизни в последний день 2021-го на 83-м году. Он оставил богатое творческое наследие. Большая часть его работ представлена в Национальном художественном музее Беларуси и Национальном центре современных искусств.

«Это большая утрата не только для союза художников». В Минске простились с Василием Шаранговичем-7

Глеб Отчик, председатель Белорусского союза художников:
За прошлый год нас покинули (вместе с Василием Петровичем) три народных художника. Это большая утрата не только для союза художников, но и вообще для всего белорусского народа. Это знаете, як па-беларуску кажучы, слупы, на якіх трымалася ўсё наша грамадскае асяроддзе. І сапраўды яны зрабілі такі вялікі ўнёсак у культуру, мастацтва, што нам ёсць чым ганарыцца, ёсць вялікі ўзор для яшчэ многіх пакаленняў. Таму апіраючыся на іх вопыт, які нам перадалі, літаральна два месяца таму ў Нацыянальным музеі адкрывалі выставу разам с Васілём Пятровічам, размаўлялі. І калі я прамовіў, то ўбачыў слёзы на яго твару, гэта для мяне самая вялікая адзнака маёй дзейнасці. Таму што мужчынскія слёзы народнага мастака – гэта самая вялікая пашана. І я спадзяваюся, мы нашым пакаленнем ніколі не падвядзём, што гэта заўсёды будзе прыкладам і ўзорам у нашым жыцці. Сапраўды я ганаруся, што побач з такімі людзьмі рос.

Похоронят народного художника на Восточном кладбище в Минске.

# Некролог # общество # Василий Шарангович # Глеб Отчик # Фотофакт

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