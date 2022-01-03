Александра Гайдук: «Я стреляю из любого оружия. Езжу на любой технике: от мотоцикла до танка»

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Александра Гайдук, певица, актриса. Юлия Артюх, СТВ:

Ваша жизнь, как бурлящее море, вы покорили абсолютно все медиасферы. Вы и ведущая, и актриса, и продюсер, и певица. Как так сложилось в вашей жизни, что все сферы вам покорились?

Александра Гайдук, певица, актриса:

Так меня с детства воспитывали, бабушка с дедушкой всегда говорили: ты должна запомнить только одну вещь – чем больше человек знает и умеет, тем он ценнее. Эта мысль у меня всегда в голове. Я понимала, что если я выбираю какую-то одну стезю, я не просто должна проснуться утром, являясь известной певицей, артисткой, вдруг себе сказать: а почему бы мне не вести какую-нибудь программу на главном канале нашей страны? Нет. Я всегда считала, что чтобы что-то делать всерьез, профессионально, этому нужно учиться долго, упорно и много. Поэтому как-то так мне небеса давали и возможность учиться и развиваться, потому что все эти направления деятельности, о которых вы только что сказали, параллельно идущие, перекликаются. Сегодня недостаточно просто владеть голосом, быть хорошим вокалистом. Сегодня закон сцены, эстрады диктует свои требования. Здесь должно все переплетаться. Знаете, я бы сказала, что я сегодня артистка. Чтобы быть певицей, нужно владеть и мимикой, пластикой, уметь двигаться на сцене. Все это переживать, чувствовать. Без актерских способностей это просто невозможно. Пропускать через себя, чтобы люди тебе верили. Профессия телеведущей – это отдельная профессия. Вы как никто меня понимаете. Я заканчивала Школу телевидения Останкино как новостная ведущая, но я пошла совсем по другому пути. Потому что для меня в определенный момент жизни, когда я поняла, что смогу это делать, было очень важно, чтобы ко мне относились как к ведущей всерьез. Для этого мне нужен был серьезный проект, мощный. И мы его сделали. Если помните, программа «Фигуры», тогда это был Первый национальный канал. Именно благодаря этой программе ко мне серьезно стали относиться зрители.

Юлия Артюх:

В этой программе вы же еще были и как продюсер. Александра Гайдук:

На тот момент я была генеральным продюсером канала «БелМузТВ», собственного коммерческого канала. Поэтому это была программа и проект канала «БелМузТВ», который я делала под ключ как авторский проект. Поэтому все эти профессии переплетались из одной в другую. Каждый раз я понимала, что, выходя в новом амплуа или качестве, я должна быть очень убедительной в том, что я делаю. Юлия Артюх:

Очень занимательная у вас судьба, жизненный путь интересный. И профессиональный не менее интересный. Вы родом из Средней Азии, ваш папа – офицер, мама – музыкант. Я предполагаю, что любовь к творчеству от матери. Отец, может, вас видел в каком-то другом амплуа, но тем не менее вы все-таки пошли по творческому пути. Около восьми лет проживали в Санкт-Петербурге, в 15 лет оказались в Беларуси, в Бресте. То есть отца перевели служить, вы всей семьей переехали. Как вы воспринимали переезды?

Александра Гайдук:

Это действительно было сложно, потому что тот маленький городок в Средней Азии в Киргизии, где стояла десантная бригада, я вспоминаю до сих пор с каким-то трепетом, с ощущением того, что это было самое яркое время. У меня действительно было самое счастливое детство, какое только можно себе представить. Юлия Артюх:

Бабушки и дедушки были рядом? Александра Гайдук:

Они были рядом, мы как раз все тогда там жили. Потому что это солнце в первую очередь дает особую энергию. Люди, которые там живут, их гостеприимство, широта душевная. Я вспоминаю детские моменты, когда дверь каждого дома на нашей улице была всегда открыта. И все детишки, которые жили на этой улице, сегодня мы шли к кому-то в гости на обед. Вы представляете, там плов, шашлык, лагман, национальная кухня, гостеприимство не знает границ в Средней Азии. У меня самые теплые воспоминания и ощущения именно того времени, потому что мама моя выступала активно. Она была тогда артисткой и работала с Фрунзенским оркестром знаменитым. Она ездила на гастроли. Я помню, что когда мы ехали в садик, заходя в автобус, каждый раз я давала свой сольный концерт. Это желание и понимание того, что никакой другой профессии не будет, во мне это ощущение было лет с шести. Юлия Артюх:

А в школе вы учились в Ленинграде?

Александра Гайдук:

Фактически да. Юлия Артюх:

Ходили в какие-то кружки? Какой вы были в школе, в детстве: активной, спокойной? Александра Гайдук:

От мамы у меня, наверное, природная интеллигентность, тяга к искусству. Понятно, что мы посещали все театры, музыкальные заведения, потому что где, если не в Санкт-Петербурге? В параллели я занималась хореографией при Вагановском хореографическом училище. Мне это безумно нравилось. А вот от папы, поскольку он десантник, как раз лет до 15 он вообще не понимал, что у него растет дочь. Он был в полной уверенности, что это мальчик. Он меня просто тренировал – это боевое самбо, это кунг-фу, рукопашный бой, прыжки с парашютом. Я стреляю из любого вида оружия, езжу на любой технике: от мотоцикла до танка. Вот это во мне всегда и боролось, и пыталось ужиться. Эти два совершенно полярные состояния в характере. Юлия Артюх:

Вы переехали в Брест, но в какой-то момент жизни ваши родители разошлись. Сколько вам было лет? Как вы перенесли этот этап?

Александра Гайдук:

Спокойно. Было лет 15-16, я уже была настолько взрослая мозгами, я уже в это время сама работала. Я понимала, что так бывает. Родителей не выбирают в любом случае, мама для меня останется всегда самым близким человеком, любимой мамочкой. Юлия Артюх:

Мама после развода с отцом уехала в Москву, правильно? А вы остались с папой? Александра Гайдук:

Нет, я осталась сама по себе. Уехала она, когда мне было 20. Юлия Артюх:

То есть до этого времени она жила в Бресте? Александра Гайдук:

Да, она жила в Бресте. Отец тоже остался в Бресте. А мама вышла замуж и уехала в Москву.

Юлия Артюх:

Вкусная еда или жесткая диета? Александра Гайдук:

Ни то и ни другое, массаж. Юлия Артюх:

Как вы относитесь к критике? Александра Гайдук:

Это здорово, хорошая, здоровая критика – это очень важно для артиста. Юлия Артюх:

Ради искусства вы готовы на все? Александра Гайдук:

Почти. Юлия Артюх:

Деньги или успех?

Александра Гайдук:

Если есть успех, то должны быть деньги. Юлия Артюх:

У вас есть враги? Александра Гайдук:

Насколько мне известно, явных и открытых нет. Юлия Артюх:

Талантливыми рождаются или становятся?