«Это шокирует любого нормального человека». Польша готова применить к беженцам на границе спецсредства

Новости Беларуси. К ситуации на наших западных рубежах. Комментируя ситуацию, Президент подчеркнул, что сейчас это одна из напряженных точек в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении дня мы пристально следим за тем, что происходит на белорусско-польской границе. Вкратце: у пункта пропуска «Брузги» возник новый стихийный лагерь беженцев. Там они готовятся к ночлегу. Замерзшие люди, в том числе малыши и беременные женщины, расположились буквально на бетоне. С места событий – корреспондент СТВ Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

На границе становится все холоднее. Температура воздуха сейчас примерно +1 °C, но по ощущениям все -5 °C. Беженцы продолжают оставаться на пороге польского КПП «Кузница», их не пускают, а из громкоговорителя постоянно предупреждают о том, что если они перейдут границу, то в отношении их будут применены спецсредства. Что это за спецсредсва? Прямо за мной находятся два водомета, десятки военных в полном обмундировании со щитами, касками. Честно говоря, даже страшно представить, что из этих водометов собираются стрелять холодной водой в такой холод по этим беззащитным мирным людям. На самом деле беженцы имеют право легально получить статус беженца у Евросоюза. Для этого существует во всех странах одна и та же процедура. Люди просто приходят в пункт пропуска и подают заявку официально на статус беженца, что и хотели сделать все эти люди. Они хотели сделать это мирно, легально, но их никто не слышит и никто не хочет туда пропускать. Поэтому они вынуждены просто здесь оставаться.