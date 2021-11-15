«Это шокирует любого нормального человека». Польша готова применить к беженцам на границе спецсредства
Новости Беларуси. К ситуации на наших западных рубежах. Комментируя ситуацию, Президент подчеркнул, что сейчас это одна из напряженных точек в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На протяжении дня мы пристально следим за тем, что происходит на белорусско-польской границе. Вкратце: у пункта пропуска «Брузги» возник новый стихийный лагерь беженцев. Там они готовятся к ночлегу. Замерзшие люди, в том числе малыши и беременные женщины, расположились буквально на бетоне.
С места событий – корреспондент СТВ Галина Буро.
Галина Буро, корреспондент:
На границе становится все холоднее. Температура воздуха сейчас примерно +1 °C, но по ощущениям все -5 °C. Беженцы продолжают оставаться на пороге польского КПП «Кузница», их не пускают, а из громкоговорителя постоянно предупреждают о том, что если они перейдут границу, то в отношении их будут применены спецсредства. Что это за спецсредсва? Прямо за мной находятся два водомета, десятки военных в полном обмундировании со щитами, касками. Честно говоря, даже страшно представить, что из этих водометов собираются стрелять холодной водой в такой холод по этим беззащитным мирным людям.
На самом деле беженцы имеют право легально получить статус беженца у Евросоюза. Для этого существует во всех странах одна и та же процедура. Люди просто приходят в пункт пропуска и подают заявку официально на статус беженца, что и хотели сделать все эти люди. Они хотели сделать это мирно, легально, но их никто не слышит и никто не хочет туда пропускать. Поэтому они вынуждены просто здесь оставаться.
Картина лагеря: люди начинают готовиться ко сну. Как слышно, как раз сейчас предупреждают, что будут применены спецсредства. Многие разбили уже палатки, некоторые собрались ночевать прямо под открытым небом в спальных мешках. Как это можно себе представить, на таком холодном бетоне ночевать в спальном мешке? Это дикость, это шокирует любого нормального человека, тем более люди здесь все холодные, больные, все кашляют, дети плачут. Все голодные, потому что сегодня гуманитарный груз так и не был доставлен беженцам. Потому что в тот момент, когда он должен был приехать, беженцы решили покинуть свой первый лагерь и прийти в пункт пропуска. Здесь просто ужасная картина, но, похоже, сочувствие это вызывает только у белорусов, так как поляки, как видно, никак не реагируют. Абсолютно никакой реакции. Ведь этим людям на самом деле некуда возвращаться. К их разрушенным странам приложила руку та самая хваленая и гуманная демократия.
Беженцы сегодня в полдень покинули свой первый стихийный лагерь и пришли на пункт пропуска, объясняя это тем, что нет больше сил ждать какой-то милости от сопредельной стороны, тем более на конец недели обещают дожди. Сами понимаете, что в палатках или шалашах, которые они себе построили, в дождь будет просто невыносимо. Здесь же они собираются сидеть всю ночь и ждать, когда у Польши проснется хоть какая-то капля совести. Мы здесь продолжаем оставаться и будем следить за развитием событий.