«Национальный эгоизм выходит на первые позиции». Белорусский депутат о ЕС и отношении к беженцам на границе

Новости Беларуси. Ситуация столкновения интересов давно разгадана. Математика коммерческой выгоды и попытки переложить вину на плечи других – все это результат того, что мы видим сейчас. Мнение депутата Палаты представителей в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Тысячи их родственников уже несколько лет находятся там, они уже ассимилировались»

Павел Попко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня ситуация на белорусско-польской границе сугубо политический имеет контекст. Беженцы, которые находятся на нашей границе и стремятся перейти польскую границу, сегодня конечной целью имеют Германию, потому что тысячи их родственников уже несколько лет находятся там, они уже ассимилировались, они в открытую говорят: приезжайте, мы вам найдем возможность здесь остаться жить. Миллионы беженцев нелегально, даже мигрантов, через картели, какими-то другими путями, через Грецию, Италию попали и попадают в Евросоюз, а те четыре тысячи (по оценкам) беженцев, которые находятся на нашей границе, они сегодня попали в политическую призму и не могут попасть к тем родственникам, которые их зовут. «Руководство Евросоюза преследует какую-то политическую интригу демонизировать нашу страну» Мы сегодня видим, что руководство Евросоюза преследует какую-то политическую интригу демонизировать нашу страну, демонизировать нашу власть. И вчерашний звонок Меркель и общение, диалог с нашим Президентом – это надежда для этих маленьких детишек, для беременных женщин, для родственников надежда, что что-то сдвинется и с зимнего асфальта, бетона они смогут перебраться в лагерь беженцев и дальше обеспечить в нормальных условиях по международным договорам жизнь себе и детям на территории Евросоюза.

«Мы не отвернулись, мы сегодня предложили и лагеря, и медицинскую помощь для этих беженцев» С другой стороны, отрадно, конечно, это успех, с моей точки зрения, успех и достижение мудрой политики нашего Президента и признание того человеческого вклада, когда мы не отвернулись, мы сегодня предложили и лагеря, и медицинскую помощь для этих беженцев. Это большой шаг в мировой политике. То, что назвать отношения или назвать сегодня политикой то, что происходит со стороны Польши или Литвы, иногда сложно. Шаг Польши был в признании национального законодательства над международным. Соответственно, мы видим реакцию в колючей проволоке, в военных и мы видим позицию Германии, которая все-таки признает международные нормы, которая сегодня готова – три сегодня города заявили о том, что готовы взять беженцев, Президент говорит, что мы готовы сами их туда доставить. Но это надежда, которую мы тоже поддерживаем. «Объединение, которое десятилетия существовало, похоже, уже скрепит по швам» Интересная тенденция, которая показывает отношения внутри Евросоюза. То объединение, которое десятилетия существовало, похоже, уже скрепит по швам, и национальный эгоизм выходит на первые позиции. Признать в лице этих беженцев людей, которые бегут от демократии, бегут от той прогрессивности, которая была навязана со стороны этих европейских стран, конечно, это политический крах. Горячих войн в XXI веке должно становиться меньше и меньше. Они больше будут носить такой латентный характер.