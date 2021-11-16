«Польша ждала, что беженцы начнут штурмовать границу». Как прошла ночь у пункта пропуска «Брузги»?

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Мы находимся на КПП «Брузги» («Кузница Белостокская»), атмосфера здесь напряженная. Мы находимся в стихийном лагере, который буквально вчера перешел сюда. Люди спали, если это можно так назвать, на бетоне, на голом асфальте. Поспать, конечно же, не удалось, потому что и польские силовики, и спецназ светили фонарями. Спать было нельзя из-за холода. Люди просто ходили, передвигались, потому что лежать было невозможно. Всю ночь Польша ждала, что беженцы начнут штурмовать границу, но так и не дождалась, что в очередной раз доказывает мирные намерения этих людей. Они просто хотят попасть в Европу в поисках лучшей жизни, убежать из своей страны, потому что там война. Хотя та самая Европа войну и развязала. Что касается польских силовиков, полиция и спецназ пригнали еще два водомета, теперь их на границе четыре. Хотя, как сказали нам пограничники, использовать водометы при температуре ниже +8 °C нельзя. Но, видимо, для этих людей это не закон.