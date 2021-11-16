«Польша ждала, что беженцы начнут штурмовать границу». Как прошла ночь у пункта пропуска «Брузги»?

Новости Беларуси. Беженцы встречают 9-й день на белорусско-польской границе. Люди ночевали прямо на холодном бетоне у въезда в пункт пропуска, многим из них так и не удалось уснуть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им доставили гуманитарную помощь.
О том, что происходит на самом напряженном участке белорусско-польской границы, узнаем у корреспондента Вероники Кудринецкой.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Мы находимся на КПП «Брузги» («Кузница Белостокская»), атмосфера здесь напряженная. Мы находимся в стихийном лагере, который буквально вчера перешел сюда. Люди спали, если это можно так назвать, на бетоне, на голом асфальте. Поспать, конечно же, не удалось, потому что и польские силовики, и спецназ светили фонарями. Спать было нельзя из-за холода. Люди просто ходили, передвигались, потому что лежать было невозможно. Всю ночь Польша ждала, что беженцы начнут штурмовать границу, но так и не дождалась, что в очередной раз доказывает мирные намерения этих людей. Они просто хотят попасть в Европу в поисках лучшей жизни, убежать из своей страны, потому что там война. Хотя та самая Европа войну и развязала. Что касается польских силовиков, полиция и спецназ пригнали еще два водомета, теперь их на границе четыре. Хотя, как сказали нам пограничники, использовать водометы при температуре ниже +8 °C нельзя. Но, видимо, для этих людей это не закон.
Еще надо сказать, что Красный Крест подвез очередную порцию гуманитарной помощи: продукты питания, теплые вещи. Но их все равно по-прежнему не хватает. Еды не хватает на всех, потому что людей очень много, очень много маленьких детей, женщин, в том числе беременных. Они спят просто на голом бетоне, если это можно назвать сном, просто пребывают в ожидании какого-то чуда. И все, что их держит здесь, это надежда. Мы будем оставаться здесь, чтобы следить за событиями и делиться с вами в прямом эфире.
Будем держать вас в курсе развития ситуации на протяжении эфирного дня.
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