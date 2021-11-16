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«Белорусские солдаты предлагали беженцам оружие». Как Euronews преподносит новости с польской границы?

16 ноября 2021 10:35
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Новости Беларуси. Абсолютно по-другому подают информацию о ситуации на белорусско-польской границе наши западные коллеги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот так выглядит эфир небезызвестного Euronews.

«Белорусские солдаты предлагали беженцам оружие». Как Euronews преподносит новости с польской границы?-1

Из Беларуси приходит тревожная информация. Например, утром я слышала, что белорусские солдаты предлагали беженцам оружие, говоря им якобы прорываться через границу и не стесняться стрелять, если их остановят пограничники.

No Comment. Приходится цитировать название одной из рубрик телеканала, журналисты которого и близко не подошли к линии противостояния интересов.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Фотофакт

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