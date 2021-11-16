«Белорусские солдаты предлагали беженцам оружие». Как Euronews преподносит новости с польской границы?

Новости Беларуси. Абсолютно по-другому подают информацию о ситуации на белорусско-польской границе наши западные коллеги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из Беларуси приходит тревожная информация. Например, утром я слышала, что белорусские солдаты предлагали беженцам оружие, говоря им якобы прорываться через границу и не стесняться стрелять, если их остановят пограничники.

No Comment. Приходится цитировать название одной из рубрик телеканала, журналисты которого и близко не подошли к линии противостояния интересов.

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