В Беларуси впервые проходит белорусско-китайский молодёжный форум! Узнали, что в программе

Мосты сотрудничества и перспектив выстраивают на белорусско-китайском молодежном форуме, который в эти дни проходит в Минске. Это совместный проект БГУ и Пекинского университета. Площадкой для диалога стал Национальный детский технопарк. Форум собрал более 200 участников – это талантливые студенты, молодые ученые, магистранты и аспиранты из 36 белорусских вузов и 11 китайских, сообщили в программе Новости «24 часа». В рамках мероприятия участники делятся опытом и обсуждают пути развития научного сотрудничества. Ожидается, что инициативы, представленные на форуме, станут дополнительным импульсом для развития двусторонних отношений. Важно, чтобы молодое поколение выработало общее понимание и видение совместного будущего Беларуси и Китая.

Сергей Портянко, заместитель декана механико-технологического факультета Полоцкого госуниверситета имени Евфросинии Полоцкой:

В первую очередь хочется познакомиться с молодыми учеными, коллегами из КНР, также установить контакты и наладить взаимодействие, которое уже существует и на текущий момент. В частности, в Полоцком государственном университете имеется такая возможность: и сотрудничаем, и есть совместные проекты.

Форум проходит впервые. Он был инициирован Александром Лукашенко во время встречи с бывшим секретарем партийного комитета Пекинского университета Хао Пином. Проведению диалога также способствовал растущий интерес к белорусскому образованию со стороны китайской молодежи. Сейчас в нашей стране обучаются около 14 тысяч студентов из Поднебесной.

Александр Баханович, первый заместитель министра образования Беларуси:

Их очень удовлетворяет и высокое качество нашего образования, и те условия, которые мы создаем. Мы действительно относимся ко всем, а к китайским ребятам, действительно, как к своим детям, и поэтому они это чувствуют и с удовольствием приезжают к нам на учёбу. Практически все наши университеты сотрудничают с Китайской Народной Республикой.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Мы подходим очень избирательно, используя сильные стороны того или иного университета, сопрягая их сильными сторонами нашего университета. Это сотрудничество с Пекинским университетом, я уже его обозначал, Фуданьским университетом, подписанное соглашение с Университетом Цинхуа, Шанхайским университетом Цзяо Тун, совместные институты с Даляньским политехническим университетом, которые потихоньку модернизируются, расширяются в плане спектра специальностей. Я думаю, что здесь есть очень много для созидания.