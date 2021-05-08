«Мы общались с ветеранами, был процесс двухдневных съемок, детки озвучивали истории». Вот как СТВ готовит праздничный концерт к 9 Мая

Концерт «Рожденные войной» – это благодарность внуков и правнуков Победы. И представить себе сложно, через какие трудности пришлось пройти детям войны. Мы расскажем семь проникновенных историй, которые нечасто можно услышать из уст ветеранов.

Вера Позняк, корреспондент:

9 мая 1945-го – это год Великой Победы, который стал новой точкой отсчета. Специально к 76-летию телеканал СТВ готовит праздничный концерт с участием Президентского оркестра Республики Беларусь. Музыкальное воплощение историй тех, чье детство прошло во время войны.

Анастасия Савицкая, директор дирекции специальных проектов:

У нас работала большая команда над этим концертом, заранее записывались истории, мы общались с ветеранами, был процесс двухдневных съемок, детки озвучивали истории. Мы изучали какие-то материалы, возвращались к историческим каким-то моментам отправным. Благодаря техническим возможностям, которые у нас есть в этом году, благодаря новой студии, где мы записываем, атмосферу воссоздать еще легче. Используются все спецэффекты: световое оборудование, экранное, видеоконтент дополнит это все, какие-то эффекты звуковые.

Изюминкой концерта станет выступление ветерана Лидии Петровны Евсеенко. Мечтая всю жизнь о большой сцене, она покорила нашу съемочную группу своим проникновенным голосом. А, как известно, мечты должны сбываться. В ее исполнении можно будет услышать всеми любимую военную песню «Журавли».

На сцене также прозвучат 15 военно-патриотических песен в исполнении артистов белорусской эстрады и в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением Виталия Кульбакова. Каждый номер – это уникальное исполнение, видеоконтент и кино-, фотохроника Великой Отечественной войны. Выращивает в кабинете зелень, а в руках всегда держит простой карандаш. Какой он, первый дирижер страны?

Дмитрий Травин, оператор-постановщик телеканала СТВ:

В этой студии мы уже проводили прямые эфиры ток-шоу «По существу», и в этот раз мы к 9 Мая решили сделать концерт, оказаться во время тех событий Великой Отечественной войны, чтобы концерт и сама атмосфера была 360 градусов, у нас много экранов, в том числе экран в полу, что придает определенную вкусную атмосферу.

Праздничный концерт не обошелся и без сюрпризов, в эфире состоится три премьеры песен, подготовленных специально для зрителей телеканала СТВ.

Валерий Шмат, художественный руководитель арт-группы «Беларусы»:

У сённяшнім канцэрце мы выканалі песню, якая называецца «Конь вараны», напісаў яе я са сваім сынам, які таксама, на мой погляд, на мой цуд, так прасякнуўся гэтай тэматыкай, што для маладога чалавека гэта дзіўна, што сёння яго сэрца кранаюць гэтыя тэмы. І мы як група «Беларусы» з вялікім задавальненнем спявалі гэтую песню, тым больш што ў суправаджэнні Прэзідэнцкага аркестра яна набыла яшчэ большую магутнасць.