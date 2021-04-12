Выращивает в кабинете зелень, а в руках всегда держит простой карандаш. Какой он, первый дирижёр страны?

Мы заглянули в святую святых главного дирижера Президентского оркестра Республики Беларусь. Об этом рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Виталий Кульбаков, главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь:

Это мой рабочий кабинет. Музыканты называю его «скворечник», он находится на 11 этаже, над репетиционным залом. Здесь происходит весь технический процесс, где я знакомлюсь, веду переговоры с аранжировщиками, композиторами, встречаемся с артистами. Здесь же можно увидеть и любимых «зеленых питомцев».

Виталий Кульбаков:

Это мой домашний фикус, он вырос уже, из моего родительского дома. Я решил привезти его на работу. Мой подоконник у родителей дома уже не выдерживал. Выращиваю зелень – лучок, пытаюсь вырастить салатик. Виталий Кульбаков признается, что он и сова, и жаворонок одновременно: ложится поздно, но уже в 8.00 всегда на работе. С десяти до двух обычно проходят репетиции. Несмотря на пандемию, оркестр живет весьма насыщенной жизнью.

22 апреля у нас спектакль «Три сестры» в Малом зале Дворца Республики, 24-го – концерт Тамары Гвердцители, 23-го будет две репетиции. Потом будет неделя подготовки к концертам, посвященным Дню Победы. Календарь буквально пестрит мероприятиями. 9 мая, День защиты детей, концерт у Ратуши, программа ко Дню медицинского работника – и так до конца года.

Анна Сушкова, корреспондент:

То есть, у вас тут плотный график, на три месяца все расписано? Виталий Кульбаков:

Нет, посмотрите, уже дальше есть, но это пока секрет. Но вот один секрет на миллион нам Виталий все же открыл. Чаще в его руках можно увидеть не дирижерскую палочку, а простой карандаш. Аранжировщик мог ошибиться, может ошибиться музыкант. У меня постоянно в руках должен быть карандаш. Если творческие замыслы частично остаются за кадром, то о профессии дирижера наш собеседник говорит откровенно.

Виталий Кульбаков:

Тут главное – самовоспитание. Сможешь ли ты взять ответственность на себя? Руководитель должен брать ответственность за продукт, который он сделает, вынесет зрителю. Я думаю, что это работа с собой. И артисты Президентского оркестра это ценят.

Талантливый музыкант, очень ответственно относится к своему делу.

Талантливый, амбициозный, темпераментный.

Виталий Григорьевич у нас талантливый дирижер и справедливый.

Стоит же вспомнить о том, что Виталий Григорьевич – дирижер в Президентском оркестре почти с самого основания. Его творческий багаж огромен, однако так случилось, что он не всегда появлялся на концертной сцене. Музыканты видели его кропотливую работу, профессиональный рост здесь, в этой студии. Конечно, когда он сейчас вышел, стало понятно, что это действительно готовый артист, который способен на очень многое, и он себя еще покажет.

Виталий Кульбаков в составе Президентского оркестра с самого его основания. Правда, пришел он сюда как тромбонист и параллельно осваивал в консерватории новую для себя специальность. Так, с 2006 года он дирижер оркестра, но почти 13 лет проработал на вторых ролях. Первой его скрипка зазвучала в 2019 году.

Виталий Кульбаков:

Музыкант представляет собой музыкальную единицу, личность, но задача дирижера – из этих всех личностей сделать единый организм, чтобы все гармонично звучало, чтобы каждый нашел в этом организме свою клеточку. Этот путь Виталий проделывает ежедневно – от Дворца Республики и обратно – вот уже много лет.

Это мой любимый маршрут. Я в обед стараюсь дышать свежим воздухом, прогуливаться. Через Старый город прохожу, спускаюсь к Свислочи, дохожу до гостиницы «Планета» и делаю круг – это ровненько 45 минут подышать свежим воздухом. Любимая столица занимает особое место в сердце первого дирижера страны.

Я родился в Минске. У меня очень много любимых мест. Я люблю парки, которые находятся возле Оперного театра. Я и работал там, и учился в консерватории во втором корпусе. Это для меня очень знакомые и знаковые места. Я помню время, когда на месте Ледового дворца росли дубы. Был не парк – пустырь. Мы там играли в прятки, выгуливали собак. Каменная горка, Кунцевщина. Там, где сейчас стоят большие здания, высотки, раньше было два озера, и мы там ловили рыбу, ходили в Тарасово на рыбалку.

Отец хотел, чтобы он стал аккордеонистом, но сам Виталий выбрал трубу, затем корнет. Он освоил альт, тенор и баритон. Виталия Кульбакова никогда не пугали ни требования педагогов, ни расстояния, а добираться в музыкальную школу нужно было почти час. Затем талантливого и целеустремленного парня ждали музыкальное училище и консерватория.