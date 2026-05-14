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Новости по тегу #Вера Позняк

Изобретение поваров Красной Армии – рассказываем, чем питались бойцы на передовой
14 мая 2026 06:32

Изобретение поваров Красной Армии – рассказываем, чем питались бойцы на передовой

Полонез исполнили около 80 пар – как прошёл новогодний бал в Большом театре
21 января 2026 15:04

Полонез исполнили около 80 пар – как прошёл новогодний бал в Большом театре

Как сохранить здоровье ног в холодную погоду? Пообщались с флебологом медцентра «Нордин»
09 января 2026 12:38

Как сохранить здоровье ног в холодную погоду? Пообщались с флебологом медцентра «Нордин»

Как победить сахарный диабет без медикаментозного лечения? Рассказали в центре «Нордин»
13 ноября 2025 07:39

Как победить сахарный диабет без медикаментозного лечения? Рассказали в центре «Нордин»

Спорт, творчество и креатив. Узнали, как Белорусская пионерская организация помогает развиваться детям
06 ноября 2025 13:41

Спорт, творчество и креатив. Узнали, как Белорусская пионерская организация помогает развиваться детям

Какой продукт нельзя употреблять в пищу при повышенном давлении – узнали у врача
16 октября 2025 11:44

Какой продукт нельзя употреблять в пищу при повышенном давлении – узнали у врача

Кому нужно носить компрессионные чулки и как их правильно подобрать? Эксперты ответили
26 сентября 2025 11:25

Кому нужно носить компрессионные чулки и как их правильно подобрать? Эксперты ответили

Наряды армян, башкир и марийцев – в Витебске проходит выставка народного костюма, созданная руками детей
09 июля 2025 11:48

Наряды армян, башкир и марийцев – в Витебске проходит выставка народного костюма, созданная руками детей

Праздник, рождённый временем. О чём расскажет книга «Вместе навсегда. День народного единства»?
14 сентября 2024 12:43

Праздник, рождённый временем. О чём расскажет книга «Вместе навсегда. День народного единства»?

Интересная новинка «Топот мягких лапок». Автор рассказала о своей книге
24 июля 2024 11:13

Интересная новинка «Топот мягких лапок». Автор рассказала о своей книге

Книга для детей и их родителей – о чём рассказывает произведение «Моя подруга Каролина»?
29 июня 2024 12:41

Книга для детей и их родителей – о чём рассказывает произведение «Моя подруга Каролина»?

«Аватары театра» – белорусская писательница предлагает каждому попробовать себя в роли актёра
15 июня 2024 13:06

«Аватары театра» – белорусская писательница предлагает каждому попробовать себя в роли актёра