Новости по тегу #Вера Позняк

«Кулеш – что-то среднее между кашей и супом. Там была картошка и в то же время крупа. Добавляли мясо, тушенку. Очень вкусно и сытно».
В программу бала включили вальс, польку, контрданс. Еще в этом сезоне организаторы подготовили новые танцы.
А еще узнали, как правильно выбрать компрессионные чулки.
В первую очередь, обратите внимание на свой образ жизни. Здоровое питание играет ключевую роль.
В 1990 году в нашей стране была основана Белорусская республиканская пионерская организация. С тех пор движение стало настоящим символом детского единства, которое объединило целое поколение подростков.
Немаловажный фактор – большое потребление соли. При выявлении артериальной гипертензии есть рекомендации, чтобы люди не употребляли больше пяти граммов в сутки соли.
Несмотря на многочисленные преимущества, компрессионные чулки имеют и противопоказания. Людям с тяжелой формой атеросклероза стоит их избегать. А при наличии инфекционных заболеваний ног использование такого белья и вовсе запрещено.
Костюмы отражают богатство и разнообразие этнических корней и традиции разных народов. Создавая их, дети осваивали различные ремесла и техники – объемную вышивку, золотое шитье, роспись, плетение из бисера и орнаментирование.
«Вместе навсегда. День народного единства». Так называется новая книга, которая на днях была представлена читателям. Посвящена она государственному празднику Республики Беларусь – Дню народного единства, который ежегодно отмечается в нашей стране 17 сентября.
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