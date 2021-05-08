Тимур Пряхин: хочу пожелать, чтобы у вас в семьях были доброта, мир, взаимопонимание, и чтобы над нашей Беларусью всегда было мирное небо

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – белорусский певец Тимур Пряхин.
Что для вас значит 9 Мая?
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – белорусский певец Тимур Пряхин.
Что для вас значит 9 Мая?
Тимур Пряхин, певец:
Для меня День Победы, как и для любого белоруса, это по-настоящему святой праздник. И с каждым годом его значение все больше и больше нам открывается с разных сторон. День Победы – это праздник, это настоящий праздник, это радость, потому что в тот день мы победили самое настоящее зло во плоти.
Кто из ваших родственников воевал? Расскажите их истории.
Тимур Пряхин:
Воевали у меня мои прадеды. К сожалению, даже фотографий не осталось. У меня прадед Иван погиб от ранений, он как раз таки воевал, проходил фронт по Беларуси и, к сожалению, никаких сведений о нем достать не удалось, кроме справки о смерти.
Вот так получается, что такие истории объединяют всех людей у нас в стране. Хотелось бы больше в творчество ваше углубиться сейчас. Скажите, какие планы на ближайшее будущее, что в проекте у вас?
Тимур Пряхин:
В проекте новые песни, я сейчас активно работаю над новым альбомом, делаю большую концертную программу, готовится сольный гастрольный тур по Беларуси, будет много интересных, хороших песен.
Ну и предлагаем прямо сейчас поздравить всех белорусов с этим прекрасным, великим праздником.
Тимур Пряхин:
Дорогие, любимые белорусы, от всех души поздравляю вас с этим прекрасным, замечательным праздником. Я хочу пожелать вам, чтобы этот праздник всегда оставался с вами, не только в День Победы, потому что очень важно сохранить нашу историческую память. И хочу пожелать, чтобы у вас в семьях были доброта, мир, взаимопонимание, и чтобы над нашей Беларусью всегда было мирное небо.