Вольфович: «Сегодня они столкнули украинцев и россиян. И в это горнило еще подтянуть белорусов»

Новости Беларуси. Люди в погонах не допустят развязывания вооруженного конфликта на территории Беларуси. Об этом на встрече с работниками Минского тракторного завода заявил министр обороны Виктор Хренин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы подробно и доступно рассказать о военно-политической обстановке в стране и за рубежом, руководители силового блока продолжают встречаться с трудовыми коллективами предприятий. Очередной откровенный разговор прошел на площадке машиностроительного флагмана столицы – МТЗ. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович констатировал: ситуация в регионе напряженная и противоречивая. И хотя Беларусь как всегда верна своей миролюбивой позиции, геополитические оппоненты не отказываются от идеи втянуть нашу страну в конфликт. Появляются разного рода фейки о целях развертывания региональной группировки войск Беларуси и России. Министр обороны подчеркнул: мы ни на кого не собираемся нападать и ставим перед собой сугубо оборонительные задачи.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Коллективный Запад, к сожалению, делает все ставки на то, чтобы втянуть Беларусь, этот миролюбивый уголок в центре Европы, в гущу событий, столкнуть лбами. Сегодня они столкнули украинцев и россиян. И в это горнило еще подтянуть белорусов. Нет, мы на это не нацелены. Беларусь всегда ставила перед собой решение всех вопросов только мирным путем, путем переговоров на площадках, которые мы предоставляем. И предлагаем в дальнейшем для ведения переговоров и конструктивного диалога. Но Западу это не нужно. Запад сегодня нацелен на военную составляющую.

Общая цель всех ведомств и подразделений – не допустить развязывания вооруженного конфликта на территории нашей страны. Что касается любых террористических проявлений, уничтожать их белорусские силовики будут решительно, заверил глава Комитета госбезопасности Иван Тертель. В целом на встрече затронули все интересующие белорусов аспекты безопасности.

Игорь Воробей, начальник управления кадров ОАО «МТЗ»:

Однозначно помогают такие встречи. То есть наш трудовой коллектив нужно информировать о той ситуации, которая происходит в стране, в обществе нашем и за нашими границами.

Николай Кузмицкий, начальник управления собственности ОАО «МТЗ»:

Сегодня боевые действия идут не только на фронтах, а большей частью в информационном поле, в информационном пространстве. Поэтому правда имеет точно такую же силу, как сила железа.