Александр Турчин: чемпионаты по колке дров будут выходить уже на международный уровень

Новости Беларуси. Ежедневно на острие информационной повестки, а сегодня – топора. Самое творческое и интригующее состязание этой осени прошло на озере Вяча. Во второй раз в стране состоялся чемпионат по колке дров среди представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Журналисты – это такая хорошая команда сплоченная, которая активно работает, умеет отдыхать. Мне кажется, что это станет нашей доброй традицией – проведение таких чемпионатов. Вероятнее всего, они будут выходить уже на международный уровень. Сегодня мы сделали первый шаг. Я думаю, журналисты других стран с удовольствием будут присоединяться к этому прекрасному процессу.