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Александр Турчин: чемпионаты по колке дров будут выходить уже на международный уровень

29 октября 2023 14:43
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Новости Беларуси. Ежедневно на острие информационной повестки, а сегодня – топора. Самое творческое и интригующее состязание этой осени прошло на озере Вяча. Во второй раз в стране состоялся чемпионат по колке дров среди представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Турчин: чемпионаты по колке дров будут выходить уже на международный уровень-1

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Журналисты – это такая хорошая команда сплоченная, которая активно работает, умеет отдыхать. Мне кажется, что это станет нашей доброй традицией – проведение таких чемпионатов. Вероятнее всего, они будут выходить уже на международный уровень. Сегодня мы сделали первый шаг. Я думаю, журналисты других стран с удовольствием будут присоединяться к этому прекрасному процессу.

«Мы никогда не сломаемся». Завершился чемпионат по колке дров среди СМИ (здесь подробности).

# СМИ Беларуси # общество # Александр Турчин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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