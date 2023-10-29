Как жили комсомолы и что общего между ВЛКСМ и БРСМ? Рассказал Юрий Деркач

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Никита Рачиловский, СТВ:

В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Здравствуйте! 29 октября – День создания Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи – крупнейшая молодежная организация в Советском Союзе. Студенческие отряды, молодежные стройки и другие традиции и особенности ВЛКСМ в 105-летнюю годовщину обсудим с гостем нашей студии – членом Совета Республики, доктором медицинских наук, профессором Юрием Деркачем. Кто они – комсомольцы? Никита Рачиловский:

Расскажите, пожалуйста, про вашу молодость. Приходилось ли вам стоять в рядах ВЛКСМ и работать в студотрядах?

Юрий Деркач, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Люди моего поколения прошли всю школу, которая при Советском Союзе была достаточно интересной и полезной. То есть шло формирование личности. И вот в формировании личности принимали участие многие общественные организации, которые соответствовали каждому возрасту. То есть мы были октябрятами, были пионерами. И вот когда становились пионерами, мы очень мечтали, чтобы нам повязали красный галстук. Почему? Потому что мы основывались на тех традициях, которые мы видели рядом. Я жил в Бресте, мы знали о пионерах-героях. Мы встречались со многими из них, которые были защитниками Брестской крепости. Мы изучали историю. И поэтому, когда нам повязали красный галстук, и мы стали пионерами, мы очень гордились, когда в той же Брестской крепости нас как отличников учебы направляли на пост № 1 у Вечного огня. И это было торжественно, это было приятно, это было мощным мотивационным фактором для того, чтобы мы хорошо учились, занимались спортом, чтобы мы делали все, что в то время делали пионеры. Когда исполнилось 14 лет – вступление в комсомолы самых лучших. Я имел возможность неплохо учиться в школе, в седьмом классе я был одним из лучших учеников в школе, и поэтому нас принимали в торжественной обстановке в комсомол. Ну и в последующем в школе, конечно, я возглавлял комитет комсомола школы, очень много полезного и интересного было вот в эти годы. Поступил в ВУЗ. Большой школой в формировании личности, компетенций, знаний являлись студенческие строительные отряды, когда мы, студенты, выезжали в виде бойцов, то первый отряд, который выезжал после первого курса, был студенческий отряд, который занимался мелиоративными работами. А уже последующие пять лет – это командир отряда, и тут очень важная составляющая, то есть ты студент, окончивший второй курс, выводишь 30 ребят, за которых полностью несешь ответственность. То есть это и питание, и работа, они должны были заработать, и это отдых культурный, и жесточайшая дисциплина. Но после того, как закончился отряд, ты возвращаешься назад, и те бойцы, которые тебе подчинялись в полном объеме, они становятся с тобой студентами. И ты с ними продолжаешь учиться на одном курсе. И здесь найти ту грань возможности правильного управления, справедливого отношения к бойцам, при этом сохранив всю дисциплину и требовательность к этим бойца, вот здесь этот баланс выровнять – это система подготовки руководителя. И немногие проходили через эту школу испытания властью. И когда человек возвращался, он иногда, если отряд не срабатывал, люди не зарабатывали, еще шло жесткое администрирование, возвращаясь в институт, этот человек становился в изоляции от студентов. И самое главное, на следующий год он не мог набрать бойцов в свой отряд. Мне повезло.

Никита Рачиловский:

На комсомольских стройках молодёжь работала в довольно суровых условиях. Когда поднимали целину, строили БАМ. А что же находилось в основе этого задора и желания приносить пользу своей стране? Юрий Деркач:

Это желание быть полезным обществу, заработать наконец деньги, чтобы не быть обязанным своей семье и не вытягивать те деньги, которые давали родители для обучения, иметь возможность даже сводить девчонку в кино, купить цветы, пойти в кафе. Это тоже крайне было необходимо – приобрести себе одежду, потому что многие бойцы моего отряда, когда мы выезжали, они вот с этого покупали хорошую одежду, чтобы иметь больше возможностей. Но при этом они зарабатывали своим трудом. Ну и плюс романтика. В отрядах знакомились. У меня в ходе отряда создавались семьи. То есть выезжают девушки поварами, знакомятся с бойцами, и после двух-трех выездов создавалась семья. Они имели возможность заработать на эту семью, заработать на хорошие вещи, родить детей. И за годы учебы, именно в студенческие годы, формировалось огромное количество студенческих семей. Это крайне важно и крайне хорошо. Сохранилась ли преемственность между ВЛКСМ и БРСМ? Никита Рачиловский:

На ваш взгляд, сохранилась ли преемственность между ВЛКСМ и современными белорусскими молодежными организациями, как БРСМ?

Юрий Деркач:

Но здесь бы, наверное, я бы не говорил в целом о преемственности. Я бы говорил, что молодежь как была, так и осталась. Цели и задачи у молодежи одни и те же – быстрее стать взрослыми. И комсомол, и Белорусский союз молодежи – это те организации талантливых людей, которые более активны, более энергичны, обладающие знаниями, познаниями, управленческим опытом, делают этот переход более быстрым. Чем быстрее стал взрослым человек… А что такое взрослость? Это человек, который несет ответственность за себя, за своих близких, за страну, за нашу Республику Беларусь, за народ, который находится, проживает на этой территории. И поэтому ничего не изменилось. То есть комсомол и Белорусский союз молодежи – это те организации, которые сохраняют нашу страну, делают молодежь профессионалами, которые должны укреплять, создавать и в области науки, это новые разработки, и в области образования, в области профессиональной деятельности, в области даже рабочих специальностей. Это тоже крайне необходимо. Какие методы используют – они могут быть разными. Они соответствуют своей эпохе. Но желание жить в своей стране, четко разделять, что такое хорошо и что такое плохо, возможность быть патриотом своей страны – вот эти цели основные, которые стояли и тогда, и сейчас, присутствуют. Передался ли опыт комсомола по подготовке специалистов и управленцев? Никита Рачиловский:

В свое время комсомол называли кузницей кадров. Может ли такой подход испытания будущих управленцев использоваться на современном этапе?

Юрий Деркач:

Во-первых, комсомол на то время отбирал людей, склонных к той или иной деятельности. И они выполняли какие-то функции, ставилась задача, они ее реализовывали. И не только реализовывали, но и осуществляли контроль за определенными мероприятиями, которые проходили. И, естественно, человек, который прошел вот это, он уже реально приобрел определенную компетенцию управления. Ведь что такое управление? Это принятие решения на основании знаний и соответствующие контроль и ответственность за принятое решение, которое происходит. Никита Рачиловский:

В эти праздничные дни для ВЛКСМ и белорусских студенческих отрядов что бы вы пожелали представителям этих движений разных поколений? Юрий Деркач:

Хотелось бы пожелать единства. Каждый на своем месте должен делать максимум того, что он может выполнить в рамках своих компетенций, в рамках своего потенциала, чтобы мы могли жить лучше, чтобы мы могли сохранить нашу страну, чтобы наша страна развивалась быстрыми темпами и жила в мире с другими государствами, сделать все для того, чтобы мы были суверенны и независимы, и тогда все будет нормально, каждый на своем рабочем месте.