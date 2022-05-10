Семья Зеленского получила британское подданство, хотя в Ницце нет этого консульства. Как это произошло, объяснил политолог

Авторская журналистика. В программе Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу хорошие новости? Вот очередная. Современные фашисты, едва подняв голову на Украине, уже подумывают, как бы оттуда смыться. А это значит, что дела у них уже совсем плохи. Ничего удивительного – такова историческая предопределенность. Вот поэтому-то все современные фашисты и делятся на две категории. Одни думают, что правая рука Гитлера и хранитель золота НСДАП в швейцарских Альпах Мартин Людвиг Борман дотла сгорел где-то на берлинском пепелище в мае 1945-го. А другие верят, что он все-таки избежал справедливой кары и сбежал вместе с награбленным золотом куда-то в Латинскую Америку, на тихую виллу с голубым бассейном. Так этим вторым легче дожидаться собственной кары. Они обманывают себя и еще больше изуверствуют, потому что вся их жизнь – попытка остаться непойманным.

Вадим Елфимов:

Первые более честны сами с собой. Но все равно, когда приходит час расплаты, пытаются сбежать. Хоть женщиной переодеться, хоть в «сепары» записаться – лишь бы уклониться от справедливого гнева собственного народа, трижды ими преданного. Как вы думаете, к какому виду принадлежит герр-пан Зеленский? На первый взгляд, к первому. Это если судить по тому, что он не сбежал в Варшаву (хотя, может, и сбежал, но потом его вернули в Киев). И по тому, что он надел на себя якобы военную форму зеленоватого оттенка (а какого цвета еще ждать от Зеленского?) И по тому, что он залез в бункер и что-то оттуда вещует.

Вадим Елфимов:

Но вот, что стало известно совсем недавно. СМИ докопались до любопытных фактов: жена и дети Зеленского, живя в Ницце, уже получили британское подданство. Причем в Ницце нет британского консульства. Мало того, Зеленский и сам его получил, хотя такое должно противоречить Конституции Украины. Но что же ты поделаешь, если в Варшаве есть британское консульство? Кстати, еще не вернувшееся в Киев, что опять наводит на мысль: а не в Польше ли скрывается бесстрашный «Слуга народа № 1»? Любопытно, что все эти факты никто со стороны Зеленского не подтвердил, но и не опроверг, что гораздо важнее. А вот родители Зени, по информации тех же СМИ, от любезно предложенного Ее Величеством Елизаветой британского подданства отказались. Что наводит на мысль – папа и мама Вовочки-зрадника не очень-то поддерживают фашистские дела своего еврейского сына. А значит, и его стенания о том, что он чтит память своего деда-антифашиста, солдата Красной Армии, не подтверждаются даже самой близкой родней. И то верно. Разве так чтят? Так издеваются. Читаем сообщение дальше. Тем же решением правительства Великобритании предоставлено подданство руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку и членам его семьи. Потом – главному переговорщику в Стамбуле и советнику Зеленского Михаилу Подоляку с домочадцами. В процессе оформления находятся английские паспорта и для ряда старших офицеров Генерального штаба Украины и СБУ.