Семья Зеленского получила британское подданство, хотя в Ницце нет этого консульства. Как это произошло, объяснил политолог

Авторская журналистика. В программе Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Авторская журналистика. В программе Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу хорошие новости? Вот очередная. Современные фашисты, едва подняв голову на Украине, уже подумывают, как бы оттуда смыться. А это значит, что дела у них уже совсем плохи.
Ничего удивительного – такова историческая предопределенность. Вот поэтому-то все современные фашисты и делятся на две категории. Одни думают, что правая рука Гитлера и хранитель золота НСДАП в швейцарских Альпах Мартин Людвиг Борман дотла сгорел где-то на берлинском пепелище в мае 1945-го. А другие верят, что он все-таки избежал справедливой кары и сбежал вместе с награбленным золотом куда-то в Латинскую Америку, на тихую виллу с голубым бассейном.
Так этим вторым легче дожидаться собственной кары. Они обманывают себя и еще больше изуверствуют, потому что вся их жизнь – попытка остаться непойманным.
Вадим Елфимов:
Первые более честны сами с собой. Но все равно, когда приходит час расплаты, пытаются сбежать. Хоть женщиной переодеться, хоть в «сепары» записаться – лишь бы уклониться от справедливого гнева собственного народа, трижды ими преданного.
Как вы думаете, к какому виду принадлежит герр-пан Зеленский? На первый взгляд, к первому. Это если судить по тому, что он не сбежал в Варшаву (хотя, может, и сбежал, но потом его вернули в Киев). И по тому, что он надел на себя якобы военную форму зеленоватого оттенка (а какого цвета еще ждать от Зеленского?) И по тому, что он залез в бункер и что-то оттуда вещует.
Вадим Елфимов:
Но вот, что стало известно совсем недавно. СМИ докопались до любопытных фактов: жена и дети Зеленского, живя в Ницце, уже получили британское подданство. Причем в Ницце нет британского консульства. Мало того, Зеленский и сам его получил, хотя такое должно противоречить Конституции Украины. Но что же ты поделаешь, если в Варшаве есть британское консульство? Кстати, еще не вернувшееся в Киев, что опять наводит на мысль: а не в Польше ли скрывается бесстрашный «Слуга народа № 1»?
Любопытно, что все эти факты никто со стороны Зеленского не подтвердил, но и не опроверг, что гораздо важнее. А вот родители Зени, по информации тех же СМИ, от любезно предложенного Ее Величеством Елизаветой британского подданства отказались. Что наводит на мысль – папа и мама Вовочки-зрадника не очень-то поддерживают фашистские дела своего еврейского сына. А значит, и его стенания о том, что он чтит память своего деда-антифашиста, солдата Красной Армии, не подтверждаются даже самой близкой родней. И то верно. Разве так чтят? Так издеваются.
Читаем сообщение дальше. Тем же решением правительства Великобритании предоставлено подданство руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку и членам его семьи. Потом – главному переговорщику в Стамбуле и советнику Зеленского Михаилу Подоляку с домочадцами. В процессе оформления находятся английские паспорта и для ряда старших офицеров Генерального штаба Украины и СБУ.
Вадим Елфимов:
Итак, все они хотят заделаться Борманами наших дней. Вот так же и Гитлер, чуя свою погибель, объявлял в Германии тотальную мобилизацию под ружье и фауст-патроны всех мужчин в возрасте от 12 до 70 лет, надеясь, что из их трупов можно будет воздвигнуть перед ним целый «восточный вал», через который не смогут переползти советские танки.
Только участь всех Гитлеров, больших и маленьких, – быть сожженными под своими рейхсканцеляриями. Так что не видать Зеленскому того миллиарда долларов, что он наворовал и уже перевел куда-то на Запад. Может, в ту же Британию. Иначе почему столь расщедрились на паспорта лондонские власти? Не купаться и его жене в голубом бассейне возле мраморной виллы – миллиард «по наследству» достанется Борманам помельче. Они настоящие дети Зеленского, и оставлять их без призору и совсем без денег на Западе, когда они сбегут с Украины, будет себе дороже тому же Западу. И это хорошая новость.