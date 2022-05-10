Шествие поколений в центре столицы и победный салют. Как белорусы отпраздновали 9 Мая?

Новости Беларуси. Время памяти о великом подвиге народа и каждом павшем герое и день огромной радости – День Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как столица отметила 9 Мая – в материале Карины Верховцевой.

9 мая, 7 часов утра. Старшие в семье Сенниковых из Гомеля специально приехали в Минск к детям, чтобы всей семьей встать в строй мужества и героизма, присоединиться к шествию поколений в самом центре столицы.

Сергей Сенников, житель Минска:

Дедушка рядом шел с нами, который воевал, он в возрасте, конечно. С ним сфотографировались, спасибо сказали. Цветочки много людей ему дарили.

В их семье тоже свой герой, память о подвиге которого передают и следующему поколению. Маленькая Соня трепетно прижимает к груди портрет своего прапрадеда. Яким Сецкий в годы войны был связистом. Награжден двумя орденами Красной звезды.

Виктор Сенников, житель Гомеля:

Ему была разорвана где-то связь, и они пошли восстанавливали связь, с помощью этого помогли нашим продолжить наступление.

Каждая такая история приближала победный май. Праздничные локации в этот день, как машина времени, переносили в прошлое, будто связующая нить поколений. Одна из самых крупных площадок – у Дворца спорта. Традиционная ярмарка, красочный концерт. Гости смогли окунуться в эпоху 1940-х и побывать в партизанском лагере.

Локация в стиле милитари развернулась у входа в музейно-парковый комплекс «Победа». Здесь и выставка новейших образцов вооружения, и ретротехника. Особые сюрпризы приготовили столичная ГАИ и кинологический центр Вооруженных Сил. Со всех уголков столицы лились до боли знакомые и родные куплеты фронтовых песен. В унисон гудку поезда звучали военные мотивы местной агитбригады – к 9 Мая целый вагон на детской железной дороге назначили музыкальным.

Праздничную эстафету принял и парк Горького. Здесь же, чтобы посмотреть на город-герой с высоты птичьего полета, минчане и гости столицы выстраивались в очередь. Поднимаясь на колесе обозрения и обращая взгляд в мирное небо, то и дело, пусть и мысленно, звучит: «Спасибо за победный май!»

Марина Федотова, жительница Москвы:

Самое главное – это учить подрастающее поколение, какой ценой нам досталось мирное небо над головой.

И кульминация праздника. К вечеру в центре Минска, у обелиска Победы гала-концерт «Память поколений» – полтора часа яркого шоу. Все пространство с помощью спецэффектов словно оживало. Песни, которые уже на протяжении десятилетий не оставляют равнодушными.