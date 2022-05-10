Белорусские спасатели заложили у Кургана Славы «Аллею подвигов»

Новости Беларуси. Дань памяти и уважения воинам-освободителям отдали спасатели Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У Кургана Славы сотрудники ведомства заложили «Аллею подвигов» в честь восьми пожарных – героев Советского Союза.

Известно, что в первые дни войны при бомбежках Минска огнеборцы первыми вышли на ликвидацию фашистских неразорвавшихся зажигательных бомб. Для такой работы даже был разработан определенный алгоритм. После, когда пожарные Беларуси частично были эвакуированы в Москву и Ленинград для оказания помощи своим коллегам, их опыт был применен и в этих городах при налетах немецкой авиации.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Каждый белорус, не единожды побывав здесь, безусловно вспоминает те героические события Великой Отечественной войны. Тот уровень горя и беды, который постиг наш белорусский народ по итогам Великой Отечественной войны, где погибли более трех миллионов жителей.

В Год исторической памяти Министерство по чрезвычайным ситуациям усилило работу по изучению архивных материалов, связанных с Великой Отечественной. Установлены новые имена героев.

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