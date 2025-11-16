Новости по тегу #Юлия Каминская

«Самое важное – понимать свою цель и идти к ней, несмотря ни на что, но при этом помнить опыт своих предков, ценить его и использовать в своей жизни на всем пути».
«Мы не всегда можем оказать этим людям помощь, потому что они просто за ней не приходят. То есть эти люди считают, что у них все в порядке».
«Все наживется. Сейчас государство дает нам очень большие возможности. И трехлетний декретный отпуск, и достаточно большие материальные дотации, которые позволяют детей рожать».
«Мы доступны и качество достаточно высокое».
«Считается, что генетическая предрасположенность есть буквально ко всему у человека. Просто в жизни рвется там, где тонко».
«Наша голова много определяет в нашей жизни, в том числе и в работе нашего тела».
Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» смотрите 16 ноября в 10:15 на РТР-Беларусь.
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