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Новости по тегу #Юлия Каминская

Как влияют детские травмы на человека и почему депрессию нельзя недооценивать? Большой разговор с Юлией Каминской
16 ноября 2025 08:35

Как влияют детские травмы на человека и почему депрессию нельзя недооценивать? Большой разговор с Юлией Каминской

«Мы не всегда можем оказать этим людям помощь» – Каминская о зависимости от соцсетей
16 ноября 2025 08:30

«Мы не всегда можем оказать этим людям помощь» – Каминская о зависимости от соцсетей

«Надо рожать». Директор РНПЦ психического здоровья дала совет молодёжи
16 ноября 2025 08:20

«Надо рожать». Директор РНПЦ психического здоровья дала совет молодёжи

Чего не хватает белорусской медицине? Мнение Юлии Каминской
16 ноября 2025 08:17

Чего не хватает белорусской медицине? Мнение Юлии Каминской

Психические заболевания передаются по наследству? Узнали у эксперта
16 ноября 2025 08:13

Психические заболевания передаются по наследству? Узнали у эксперта

Все болезни от нервов? Ответила директор РНПЦ психического здоровья
16 ноября 2025 08:12

Все болезни от нервов? Ответила директор РНПЦ психического здоровья

Почему общаться с психотерапевтом не страшно – Юлия Каминская в «Рецепте настоящего белоруса»
10 ноября 2025 16:51

Почему общаться с психотерапевтом не страшно – Юлия Каминская в «Рецепте настоящего белоруса»

Соцсети влияют на психологическое развитие ребёнка. Сколько времени можно проводить в интернете без вреда?
17 марта 2023 12:57

Соцсети влияют на психологическое развитие ребёнка. Сколько времени можно проводить в интернете без вреда?

Затормаживаются процессы развития. Как увлечения компьютерными играми влияет на детскую психику?
16 марта 2023 19:33

Затормаживаются процессы развития. Как увлечения компьютерными играми влияет на детскую психику?

«Он набирает себе таких же головорезов». Ксения Худолей о том, кому выгодна «кровавая весна» в Беларуси
24 марта 2021 16:36

«Он набирает себе таких же головорезов». Ксения Худолей о том, кому выгодна «кровавая весна» в Беларуси