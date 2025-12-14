Латвия приняла рекордный оборонный бюджет. На военные нужды планирует потратить более 2 миллиардов евро, о чем заявил министр обороны этой страны. А корпорации в Польше и Германии получают заказы на военную технику и боеприпасы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Зачем Европа рисует образ врага из Беларуси, читайте здесь. Это огромные расходы в ущерб уровню жизни населения. Мы видим, что происходит вокруг, но не можем втягиваться в гонку вооружений и для этого размещаем ядерное оружие и «Орешник», напомнил Президент на Совбезе. Но нам ракеты нужны, чтобы не угрожать, а разговаривать.

Милитаризация во внутренней политике – это свертывание демократических свобод, в экономике – опережающий рост продукции военного назначения: пушки вместо масла. А в социальной сфере (в медиа и соцсетях) нарратив врага: Беларусь – диктатура, Россия – агрессор.

Лукашенко: Беларусь не может не видеть милитаризацию других стран. Подробности. Рax Americana эксперты называют капиталистическим «Четвертым рейхом». Попытку Евросоюза стать еще одним центром силы за счет стратегического поражения России уже «Пятым рейхом». И огромная роль в этом процессе принадлежит Германии. Но сильная Европа опасна и для Британии, нежелательна для США. Да и Польша, хотя и в Европе, никогда не была всецело за нее. В итоге всю мощь воинственной риторики должна демонстрировать Литва. Но разве по Сеньке шапка? Лукашенко о жуткой русофобии европейских политиков. Подробности.

Юрий Кнутов, военный эксперт (Россия):

И тут пошли фантазии про воздушные шары, еще что-то. Меня больше всего поражает не это. Меня поражает то, что ни одного шара-то ведь не представили. И что ж у вас за ПВО НАТО, которое не в состоянии сбить один даже шар и потом его показать по телевидению или еще где-то? Ну нет же ничего. Это говорит о том, что 90 % этой информации высосано из пальца. По принципу 3П: потолок, палец, пол.

Пока идет наращивание военного потенциала Европой, мы укрепляем свой оборонный потенциал. Лукашенко одобрил план обороны Беларуси до 2030 года.