Беларусь усиливает защитный контур государства не для эскалации, а чтобы не допустить ее. 9 декабря во Дворце Независимости Президент провел заседание Совета безопасности. По его итогам Александр Лукашенко одобрил план обороны Беларуси на 2026-2030 годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слово и дело мира не всех впечатляют. Беларусь – это родина Евразийской хартии многополярности и многообразия – экзистенциального пути развития для всего континента. Но язык дипломатии необходимо укреплять умением держать в руках щит Отечества.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Наличие ядерного оружия, наличие «Орешника» – это фактор в первую очередь сдерживания. Мощь ядерного взрыва, мощь удара «Орешником» была продемонстрирована неоднократно в ходе испытаний и практического применения Российской Федерацией этого оружия. Да, оно несет достаточно разрушительную силу. И прежде чем совершить нападение на нашу страну, учитывая, что мы сегодня обладаем всеми этими вещами, каждый задумывается, чем может быть ответ. Муравейко сравнил обстановку вокруг Беларуси с июнем 41-го.

Карты, комплекс мир по минимизации вызовов и угроз во внешнеполитической сфере и итоги планирования обороны Беларуси до 2030 года. Все это осталось за кадром. Начальник Генштаба дал журналистам по-военному короткий, но емкий ответ. «Там проблем выше крыши». Президент рассказал о ситуации на белорусско-украинской границе. Павел Муравейко:

Глава государства рассмотрел и одобрил все документы, подписал план действий нашей страны по обеспечению военной безопасности и обороне, и готовится к подписанию Указ об утверждении плана обороны в целом. А самые важные слова прозвучали из уст главнокомандующего. Это действенный совет для всего макрорегиона. Лучше все же усиливать торгово-экономические связи, а не оборону.