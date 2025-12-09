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«Хватит, навоевались!» Лукашенко одобрил план обороны Беларуси до 2030 года

09 декабря 2025 20:11
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Беларусь усиливает защитный контур государства не для эскалации, а чтобы не допустить ее. 9 декабря во Дворце Независимости Президент провел заседание Совета безопасности. По его итогам Александр Лукашенко одобрил план обороны Беларуси на 2026-2030 годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хватит, навоевались!» Лукашенко одобрил план обороны Беларуси до 2030 года-2

Слово и дело мира не всех впечатляют. Беларусь – это родина Евразийской хартии многополярности и многообразия – экзистенциального пути развития для всего континента. Но язык дипломатии необходимо укреплять умением держать в руках щит Отечества.

«Хватит, навоевались!» Лукашенко одобрил план обороны Беларуси до 2030 года-4

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны Беларуси:
Наличие ядерного оружия, наличие «Орешника» – это фактор в первую очередь сдерживания. Мощь ядерного взрыва, мощь удара «Орешником» была продемонстрирована неоднократно в ходе испытаний и практического применения Российской Федерацией этого оружия. 

Да, оно несет достаточно разрушительную силу. И прежде чем совершить нападение на нашу страну, учитывая, что мы сегодня обладаем всеми этими вещами, каждый задумывается, чем может быть ответ. 

Муравейко сравнил обстановку вокруг Беларуси с июнем 41-го.

«Хватит, навоевались!» Лукашенко одобрил план обороны Беларуси до 2030 года-6

Карты, комплекс мир по минимизации вызовов и угроз во внешнеполитической сфере и итоги планирования обороны Беларуси до 2030 года. Все это осталось за кадром. Начальник Генштаба дал журналистам по-военному короткий, но емкий ответ. 

«Там проблем выше крыши». Президент рассказал о ситуации на белорусско-украинской границе.

Павел Муравейко:
Глава государства рассмотрел и одобрил все документы, подписал план действий нашей страны по обеспечению военной безопасности и обороне, и готовится к подписанию Указ об утверждении плана обороны в целом. 

А самые важные слова прозвучали из уст главнокомандующего. Это действенный совет для всего макрорегиона. Лучше все же усиливать торгово-экономические связи, а не оборону.

«Хватит, навоевались!» Лукашенко одобрил план обороны Беларуси до 2030 года-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что Литве мешало сотрудничать с нами? Мы загружали их порты. 30 % бюджета формировалось в Литве как минимум за счет потока наших грузов. Что еще не хватало? Чего взбесились? Поэтому мы рассматривали оборону и безопасность как важнейшее направление, поэтому был поставлен вопрос о возврате нам ядерного оружия, что мы и сделали, о размещении на боевое дежурство самых современных комплексов российского производства. 

Мы имеем полное взаимопонимание и поддержку России. Поэтому мы вместе и будем стараться защитить нашу страну. Мы ни на кого не собираемся нападать. Это не наша тема. Хватит, навоевались!

Лукашенко прокомментировал ситуацию с литовскими фурами.

Мир обширен, и миролюбивая Беларусь найдет себе партнеров. А вот найдут ли соседние страны минское дружелюбие, от которого они отгораживаются колючей риторикой?

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# Международная политика # Национальная безопасность # Александр Лукашенко # Павел Муравейко

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