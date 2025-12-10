Несмотря на громкие и во многом реваншистские заявления, дела в Европе складываются иначе. Мягко говоря, неблагоприятно для простого населения. А так как свобода слова в ЕС разрешена, но нежелательна, людей пытаются отвлечь. Через создание врага извне. В лице Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь не может не видеть милитаризацию других стран.

К истерии европейских руководителей мы уже привыкли, что тоже не есть хорошо. От постоянных обвинений попросту устаешь. И если обычные белорусы могут игнорировать нападки, политическое руководство следит внимательно. Чтобы не получилось, как в басне про мальчика, который кричал «волки!». Накануне Президент Беларуси озвучил логичный вопрос: зачем ближайшие к нам западные страны наращивают военные бюджеты, увеличивают численность армий? Да, во многом эта милитаризация картонная. Тем не менее следить за ситуацией необходимо. Лукашенко: Беларусь не хочет войны, но готовится, чтобы ее избежать. Подробности.

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Что такое милитаризация на самом деле? Это тот процесс, который позволяет политическим элитам так называемых отдельных государств уточнять распределение этих бюджетов. Понятное дело, что своих денежных средств в таком количестве у той же Литвы нет. Идут деньги Евросоюза, которые очень удобно чуть-чуть поделить, в том числе между собой. Кто может оценить, действительно ли 40 километров забора стоят те миллионы, о которых они заявляют, что потратили, либо нет. С одной стороны, идет действительно активизация военных приготовлений, а с другой стороны, и свой карман не обижают.

Сказать, что обстановка вокруг Беларуси непростая, будет слишком мягко. И если на границе с Украиной, как прозвучало накануне, ситуация плюс-минус стабилизировалась, это еще не значит, что наше государство оставят в покое. Давление продолжится. Ведь в современном мире война начинается не с первым выстрелом, а с первым пакетом санкций. И, если смотреть с этой точки зрения, война уже идет. Только гибридная. Как заявил накануне начальник Генштаба, ситуация вокруг Беларуси сложнее, чем в 1941-м, накануне Великой Отечественной. Опять же потому, что маркеры того времени сегодня устарели, шкала напряженности основывается на других показателях. Муравейко сравнил обстановку вокруг Беларуси с июнем 41-го.