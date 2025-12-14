«Хатынский список». Рассказываем о карательных операциях немцев на территории Беларуси

В программе социально-экономического развития много внимания уделили молодежи и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Для белорусов одной из духовных скреп и стратегической задачей является сохранение памяти о Великой Отечественной войне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Во всех регионах Беларуси прошли мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв преступления геноцида. Возложения, митинги, встречи, диалоговые площадки. В Речицком районе открыли мемориальный комплекс «Кобылево». За один день каратели уничтожили здесь более тысячи мирных жителей, спастись удалось единицам. В память о павших возвели часовню и установили памятный знак и стелу. Мемориал «Кобылево» открыли в Речицком районе после реконструкции.

Якобы «недочеловеки», по мнению оккупантов, заслуживали многого. Расстрелы и виселицы, газовая камера и сжигание, голод и распространение эпидемии. Страх должен был подавить любые попытки и сопротивления. Сжигали заживо прямо в родных домах.

Их согнали туда, и уже они должны были их расстрелять.

Это были первые дни войны. Под Зельвой шли кровопролитные бои. Немцы вторглись в их родные Бережки. Об ужасе того дня в июне 41-го Зинаида Шпаковская узнала от отца, которому чудом удалось спастись. Зинаида Шпаковская, жительница деревни Бережки:

Мужики выходили, кто находил ножницы, кто в кармане что-нибудь: или кусочек винтика, или тряпочки – сразу ставили и расстреливали.

Правда, спаслись, увы, немногие. Тогда фашисты расстреляли 20 мирных жителей и 52 пленных красноармейца прямо на глазах знакомых и родных. В Беларуси оценили ущерб, нанесённый фашистской Германией и её пособниками.

Первые две фамилии – это установленные имена красноармейцев. Остальные 20 человек – фамилии мирных жителей – жертв геноцида.

Безжалостно и беспощадно – именно так можно сказать о той жуткой расправе. После себя немцы не оставили даже пустых домов.

Людмила Шишко, жительница Зельвы:

Тут только один уцелел дом, где была роженица. Там как-то дом был подальше от улицы, на расстоянии, что через деревню шла. И та осталась жива, и дом целый остался. Вот такое было чудо.

И такая беда местных жителей настигла дважды. Еще в июле 1944-го, как раз накануне дня освобождения Зельвы, Бережки сожгут дотла, чтобы прикрыть дымовой завесой отступление армии вермахта. Долгое время память о той жестокости немцев здесь сохраняли лишь местные. Но совсем недавно Бережки стали еще одной точкой на карте сожженных деревень. Виталий Бабарика, прокурор Зельвенского района:

В ходе расследования уголовного дела только по Зельвенскому району было допрошено более 500 человек, устанавливались и потерпевшие, и свидетели. С такой же судьбой на Гродненщине больше четырех сотен населенных пунктов. И это не предел. Трагический список пополняется до сих пор.

Валерий Надтачаев, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:

Партизаны записывали маленьких детей, женщин, стариков, которые были убиты во время карательных операций, а чаще всего во время прочесывания местности. Когда людей, которые прятались от войны, забрасывали в их землянках, в норах, гранатами уничтожали.

Такое возрождение ведется по всей Беларуси. Тысячи живых свидетелей уже рассказали о той жестокости нацистов и их пособников. В итоге список сожженных и уничтоженных увеличился больше чем на треть. Пополнился уже и «Хатынский список». Результаты расследования уголовного дела о геноциде нашего народа с исторической точки зрения верифицирует специальная рабочая группа. Какой след оставила война на демографии в Беларуси читайте здесь.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

В рамках межведомственной рабочей группы созданы еще областные подгруппы. Больше всего пострадала Витебская область. Там более 5 000 населенных пунктов пострадало. Там практически полностью уничтожалась и приграничная территория.

Кстати, работаем в этом направлении сообща. Масштабное расследование объединило белорусских и российских коллег. Как итог в 34 регионах России состоялись судебные решения о геноциде против советского народа в годы Великой Отечественной. Все для того, чтобы сказать «никогда больше». Генпрокуратура направит в суд уголовное дело в отношении одного из генералов СС.

Сергей Кондратьев, заместитель председателя Верховного суда Беларуси:

Сразу после войны, это исторический факт, состоялся Нюрнбергский процесс. Вместе с тем сам факт геноцида белорусского народа своей должной юридической оценки не получил на этом процессе. Поэтому главой государства было принято обоснованное решение показать всему миру на уровне судебного решения, что действительно такие факты имели место. Это касалось не только убийства мирных граждан, сожжения деревень. Там же были и другие случаи, касающиеся отбирания имущества, уничтожения инфраструктуры.