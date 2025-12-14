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Нас могло быть 17 миллионов. Вот какой след оставила война на демографии в Беларуси

14 декабря 2025 17:35
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В программе социально-экономического развития много внимания уделили молодежи и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Для белорусов одной из духовных скреп и стратегической задачей является сохранение памяти о Великой Отечественной войне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мы потеряли в Великой Отечественной каждого третьего, тяжело восстанавливались, и нам еще предстоит узнать и осознать весь масштаб трагедии.

Нас могло быть 17 миллионов. Вот какой след оставила война на демографии в Беларуси-2

На сегодняшний день нас могло бы быть не менее 17 миллионов человек.

Нас могло быть 17 миллионов. Вот какой след оставила война на демографии в Беларуси-4

Мы говорили о 9 200 населенных пунктах, которые пострадали в годы Великой Отечественной войны. Сегодня эта цифра 12 868.

Нас могло быть 17 миллионов. Вот какой след оставила война на демографии в Беларуси-6

Пришли для того, чтобы стереть наш исторический код.

Нас могло быть 17 миллионов. Вот какой след оставила война на демографии в Беларуси-8

Массовые убийства, лагеря смерти, насильственный вывоз в немецкое рабство. Геноцид в Беларуси. С таким ожесточением и в масштабах, которым нет аналогов в мире. Несколько сотен концентрационных лагерей, свыше двух сотен разрушенных городов и 12 тысяч сожженных деревень, почти 300 повторений судьбы Хатыни и более 3 миллионов уничтоженных судеб. И ведь это не просто цифры – люди, которые Победы, увы, не дождались.

Генпрокуратура направит в суд уголовное дело в отношении одного из генералов СС.

 

Нас могло быть 17 миллионов. Вот какой след оставила война на демографии в Беларуси-10

Анастасия Боброва, руководитель Центра человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси:
Мы просчитываем в тех тенденциях, которые были на территории Беларуси (и в рождаемости, и в смертности, и в миграции), как население прирастало бы, если бы не было этих печальных 40-х годов.

Нас могло быть 17 миллионов. Вот какой след оставила война на демографии в Беларуси-12

Сегодняшние 9 миллионов вместо возможных 17. Такие цифры и подсчитали, и озвучили впервые. Находить все новые подтверждения зверств 40-х следователям помогают ученые. Так, на основании переписи 1939 года и других документов получилось сделать такой возможный прогноз. А если бы не война, не геноцид, не разрушенные семьи и судьбы?

Нас могло быть 17 миллионов. Вот какой след оставила война на демографии в Беларуси-14

Анастасия Боброва:
Пострадали абсолютно все возрастные категории. Когда делали расчеты, мы сегодня видим двукратное сокращение в каждой возрастной когорте. Это касается и молодых (18-29 лет), и тех, кто в трудоспособном возрасте, и наших мам (18-39 лет). То есть вполовину меньше тех, которые могли бы быть. В том числе и старшего поколения.

В Беларуси оценили ущерб, нанесённый фашистской Германией и её пособниками.

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