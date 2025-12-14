Нас могло быть 17 миллионов. Вот какой след оставила война на демографии в Беларуси

В программе социально-экономического развития много внимания уделили молодежи и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Для белорусов одной из духовных скреп и стратегической задачей является сохранение памяти о Великой Отечественной войне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы потеряли в Великой Отечественной каждого третьего, тяжело восстанавливались, и нам еще предстоит узнать и осознать весь масштаб трагедии.

На сегодняшний день нас могло бы быть не менее 17 миллионов человек.

Мы говорили о 9 200 населенных пунктах, которые пострадали в годы Великой Отечественной войны. Сегодня эта цифра 12 868.

Пришли для того, чтобы стереть наш исторический код.

Массовые убийства, лагеря смерти, насильственный вывоз в немецкое рабство. Геноцид в Беларуси. С таким ожесточением и в масштабах, которым нет аналогов в мире. Несколько сотен концентрационных лагерей, свыше двух сотен разрушенных городов и 12 тысяч сожженных деревень, почти 300 повторений судьбы Хатыни и более 3 миллионов уничтоженных судеб. И ведь это не просто цифры – люди, которые Победы, увы, не дождались. Генпрокуратура направит в суд уголовное дело в отношении одного из генералов СС.

Анастасия Боброва, руководитель Центра человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси:

Мы просчитываем в тех тенденциях, которые были на территории Беларуси (и в рождаемости, и в смертности, и в миграции), как население прирастало бы, если бы не было этих печальных 40-х годов.

Сегодняшние 9 миллионов вместо возможных 17. Такие цифры и подсчитали, и озвучили впервые. Находить все новые подтверждения зверств 40-х следователям помогают ученые. Так, на основании переписи 1939 года и других документов получилось сделать такой возможный прогноз. А если бы не война, не геноцид, не разрушенные семьи и судьбы?