Беларусь не хочет войны, но готовится, чтобы ее избежать. Об этом заявил Президент. Александр Лукашенко собрал Совет безопасности. Наша страна всегда уделяла вопросам безопасности особое внимание, сегодня это нужно вдвойне. На повестке заседания ряд вопросов, в том числе комплекс мер, направленных на упреждение вызовов, а также итоги планирования обороны на 2026-2030 годы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Угроза с Востока европейским государствам необходима. В первую очередь, чтобы отвлечь собственное население он внутренних проблем. Начиная со сферы образования (в начале года в Литве, например, не хватало нескольких тысяч учителей ввиду низких зарплат), продолжая здравоохранением – в Европе уже не достает больше миллиона профильных специалистов. Однако вместо того, чтобы заняться разрешением назревающего социально-экономического кризиса, ЕС подначивает Украину продолжать военные действия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Несмотря на переговоры, которые ведутся по Украине, а мы их приветствуем, как бы тут ни пытались принизить роль Трампа, он молодец в этом плане. Вчерашнее его заявление мимо народа не пройдет. Он хочет остановить войну, как он говорит, для того чтобы не гибли люди. Можно вокруг этого куролесить и говорить что угодно, но что скажешь против того, что делают сегодня американцы? Ну вы видите, какие силы пытаются торпедировать. Даже американские предложения пытаются торпедировать по мирному договору с Украиной. Но я к тому, что если даже удастся установить мир сегодня или завтра в Украине, нам от этого легче не станет. Нас будут душить и дальше.

И особенно вот эти вот государства, не хочу их оскорблять, чтобы не обиделся народ, который у нас на севере и северо-западе, они от нас чего-то требуют. А если бы мы в Беларуси создавали альтернативное правительство и поддерживали наших «бойцов за независимость». Они там создают боевые отряды, они их вооружают. Помните хоругви? Они никуда не делись. И целые полки, как они называют. Это что, шутка? И они еще нам какие-то претензии предъявляют. Ну, задержат они их, пусть задержат, если у них есть деньги. Но если это направлено против нашей страны, мы как должны на это реагировать?

Сегодня нужно актуализировать оборонные действия для того, чтобы все видели, что мы готовы защищать каждый клочок нашей земли, подчеркнул Президент. По итогу заседания Совета безопасности Александр Лукашенко одобрил план обороны Беларуси на 2026-2030 годы. К подписанию готовится соответствующий указ.