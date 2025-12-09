9 декабря во Дворце Независимости Президент провел заседание Совета безопасности. По его итогам Александр Лукашенко одобрил план обороны Беларуси на 2026-2030 годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько дней назад жители Вены вышли с протестом из-за вступления Австрии в НАТО. В странах Старого Света периодически проходят акции против милитаризации Европы. Но власти людей не слышат.

До этого европейский истеблишмент объявил войну советским памятникам, солдатам-освободителям. Историческая амнезия и очередная попытка натиска на восток. Это же клиническая картина европейского поведения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Обрезают электрические провода, по которым течет электроэнергия, дешевая, насколько я знаю. Сегодня некоторые страны уже пытаются разобрать железнодорожные пути, чтобы прервать отношения с нами и с Россией. Но это запредельно. Уже встает вопрос: они к психиатру ходят или нет?

Если вы не хотите приезжать к нам по железной дороге, от нас не хотите, чтобы люди ехали, пусть эта железная дорога стоит – она же никому не мешает. Нет, надо разобрать.

Я помню, был случай у нас в СНГ, когда бывший Президент Узбекистана приказал разобрать дорогу в Таджикистан, железную дорогу, и посадить там деревья. Совсем недавно снова построили эту железную дорогу и сотрудничают с Таджикистаном. Вот сразу всплывает в памяти такой вопрос. Ну, наверное, они этого хотят.

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