Гуманизм не сработал. Зачем Европа рисует образ врага из Беларуси?

Конфликтный потенциал растет в разных регионах, в том числе в Европе. Генсек НАТО заявил о возможной войне с Россией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО:

Россия вернула войну в Европу. И нам нужно готовиться к такой же войне, какую пережили наши деды и прадеды. Представьте себе конфликт, достигающий каждого дома, каждого рабочего места. Есть еще в Европе те, кто понимает, насколько опасны такие заявления. Но в то время за враждебными высказываниями могут стоять финансовые чаяния главы НАТО, который просто хочет бюджет, да побольше. Тем временем Латвия приняла рекордный оборонный бюджет. На военные нужды планирует потратить более 2 миллиардов евро, о чем заявил министр обороны этой страны. А корпорации в Польше и Германии получают заказы на военную технику и боеприпасы. Эксперты дали оценку увеличению военных бюджетов стран ЕС. Это огромные расходы в ущерб уровню жизни населения. Мы видим, что происходит вокруг, но не можем втягиваться в гонку вооружений и для этого размещаем ядерное оружие и «Орешник», напомнил Президент на Совбезе. Но нам ракеты нужны, чтобы не угрожать, а разговаривать.

Европейский гуманизм не сработал. По-прежнему самый действенный метод выяснения отношений в прогрессивной Европе не минские хартии многообразия, а эскалация на границах. Лукашенко: Беларусь не может не видеть милитаризацию других стран. Подробности.

Николай Левчук, главный научный сотрудник НИИ Вооруженных Сил, доктор политических наук:

Не зря главу европейской дипломатии называют «принцессой войны». Собственно, мы понимаем, что евробюрократия – это самая массовая партия войны на сегодняшний день, которая отстаивает совершенно целенаправленно (я бы сказал, фанатично) идею затягивания конфликта в долгую фазу.

Голос дипломатии уступил место муштре военных инструкторов. Потенциальные акты агрессии против нашей страны всегда со сноской. Говорят про Беларусь – подразумевают Россию. У этого экзистенциального противостояния есть еще и экономический фундамент – нажива. Именно так пульсирует сердце капитализма.

Юрий Кнутов, военный эксперт (Россия):

С трех сторон граница фактически соприкасается со странами НАТО. В первую очередь это Литва, Польша, наиболее такие одиозные государства, которые настроены против Беларуси. И эти страны достаточно давно искали повод, чтобы обострить ситуацию. И обострить даже до возможного конфликта. Это в первую очередь политика самого Евросоюза, политика Брюсселя. Создать такую обстановку, когда будет невозможно мирное сосуществование и когда конфликт из напряженного перерастет в военный.

По другому жить на Западе не хотят, да и не умеют. Уже во времена Александра Невского в походах на Восток проверяли свои силы и немцы, и шведы. Затем эта проверка затянулась на века. Это и определяло континентальную, а после появления США, и мировую геополитику. Ничего нового в милитаризации Европы нет. К этому надо быть просто готовыми.

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наше дружелюбие безгранично. А способность дружить – это все-таки, наверное, право сильного. Слабый должен как-то приспосабливаться. Сильный дружит, искренне дружит. И мы к этой дружбе готовы. Поэтому все те моменты, которые мы сейчас наблюдаем с нашими соседями: Прибалтика, Польша, их беспричинная сумасшедшая милитаризация, это как раз показатель их слабости, неспособности договариваться, каких-то фантастических устремлений реваншистских.