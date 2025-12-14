Генпрокуратура направит в суд уголовное дело в отношении одного из генералов СС
В программе социально-экономического развития много внимания уделили молодежи и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Для белорусов одной из духовных скреп и стратегической задачей является сохранение памяти о Великой Отечественной войне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Во всех регионах Беларуси прошли мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв преступления геноцида. Возложения, митинги, встречи, диалоговые площадки. В Речицком районе открыли мемориальный комплекс «Кобылево». За один день каратели уничтожили здесь более тысячи мирных жителей, спастись удалось единицам. В память о павших возвели часовню и установили памятный знак и стелу.
Мемориал «Кобылево» открыли в Речицком районе после реконструкции.
Массовые убийства, лагеря смерти, насильственный вывоз в немецкое рабство. Геноцид в Беларуси. С таким ожесточением и в масштабах, которым нет аналогов в мире. Несколько сотен концентрационных лагерей, свыше двух сотен разрушенных городов и 12 тысяч сожженных деревень, почти 300 повторений судьбы Хатыни и более 3 миллионов уничтоженных судеб. И ведь это не просто цифры – люди, которые Победы, увы, не дождались.
Истории и сегодня подбрасывают все новые ужасающие факты и имена тех, кого лучше забыть, кто безжалостно карал невиновных. Вот уже несколько лет ведется масштабное расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа. Немецкие палачи, убийцы женщин и детей. Их преступления без срока давности. Историческую правду удается находить, пусть и спустя десятилетия.
Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси:
С учетом последнего дела, которое уйдет в ближайшее время в отношении одного из генералов СС, в следующем году планируем не менее 7, может быть, 10 уголовных дел в отношении конкретных палачей, которые не понесли наказание. В том числе которые потом жили после войны и умерли на территории ФРГ и других стран.
В Беларуси оценили ущерб, нанесённый фашистской Германией и её пособниками.