Генпрокуратура направит в суд уголовное дело в отношении одного из генералов СС

В программе социально-экономического развития много внимания уделили молодежи и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Для белорусов одной из духовных скреп и стратегической задачей является сохранение памяти о Великой Отечественной войне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Во всех регионах Беларуси прошли мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв преступления геноцида. Возложения, митинги, встречи, диалоговые площадки. В Речицком районе открыли мемориальный комплекс «Кобылево». За один день каратели уничтожили здесь более тысячи мирных жителей, спастись удалось единицам. В память о павших возвели часовню и установили памятный знак и стелу.