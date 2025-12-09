Лукашенко: Беларусь не может не видеть милитаризацию других стран

Необходимость сохранять повышенную готовность диктует военно-политическая ситуация в регионе. При этом, как не раз подчеркивал глава государства, Минск никого не рассматривает как противника и не стремится к конфронтации. Беларусь последовательно наращивает именно оборонные возможности, чтобы исключить навязывание конфликта извне.

Беларусь усиливает защитный контур государства не для эскалации, а чтобы не допустить ее. 9 декабря во Дворце Независимости Президент провел заседание Совета безопасности. По его итогам Александр Лукашенко одобрил план обороны Беларуси на 2026-2030 годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если по всему пространству глобального большинства во внешней политике у официального Минска успехи, то к ближайшим странам есть вопросы. Риторические. И сегодня их Президент озвучил на заседании Совета безопасности. Это высший коллегиальный координационно-политический орган страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Совет безопасности Беларуси может принять к решению и исполнению любые вопросы в нашей стране, но сегодня – да и вчера тоже, и в будущем это будет – основное внимание мы уделяем военной обороне безопасности нашего государства.

Я не стану глубоко вникать в проблему милитаризации западных стран, особенно государств, которые находятся вблизи нас, с которыми мы граничим. Вы эту тему хорошо знаете, но мы не можем не видеть эту самую мобилизацию и милитаризацию. Польша, Германия, другие государства, даже небольшие, с которыми мы граничим, не только увеличивают свои военные бюджеты, но и пытаются увеличить армию примерно в два раза.

Если кто-то что-то делает, значит, ему для чего-то это надо. И не станут эти страны просто так тратить огромные деньги на, как они говорят, «противостояние России и Беларуси». Знаете, мы им создаем такие глобальные проблемы, что надо тратить миллиарды долларов на вооружение и расширение армии.

Мы ни на кого не собираемся нападать. Нам всего достаточно. Знаю позицию России. Но надо чем-то обосновать эти траты. В то время, когда народ нищает и закрываются родильные отделения, больницы. Когда на образование не хватает денег, когда жилищно-коммунальные услуги растут непомерно, примерно в пять раз выросли.