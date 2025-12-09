Лукашенко: Беларусь не хочет войны, но готовится, чтобы её избежать

Беларусь не хочет войны, но готовится, чтобы ее избежать. Об этом заявил Президент. Александр Лукашенко собрал Совет Безопасности. Наша страна всегда уделяла вопросам безопасности особое внимание, сегодня это нужно вдвойне. На повестке заседания ряд вопросов, в том числе комплекс мер, направленных на упреждение вызовов, а также итоги планирования обороны на 2026-2030 годы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы тесно связаны, отметил Александр Лукашенко и акцентировал внимание на ситуации, которая складывается в ближайших к нам западных странах. Государства Евросоюза не только наращивают военные бюджеты, но увеличивают численность армий. Польша в перспективе ориентируется на цифру в 300 тысяч человек, Германия – в 460. Не утихает истерия по поводу «угрозы с Востока», очевидно – фантомной. Надуманным и раздутым оказалась и ситуация с контрабандой на метеодронах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Встает простой земной вопрос. Если кто-то что-то делает, значит, ему для чего-то это надо. И не станут эти страны просто так тратить огромные деньги, как они говорят, на противостояние России и Беларуси. Мы ни на кого не собираемся нападать. Нам всего достаточно. То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так.

За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно. Вплоть до пилотов гражданской авиации. То, что нам сегодня выдвигают литовцы, – это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200 (сейчас вроде то ли 20, то ли 50) туда залетают. Я разговаривал с летчиками, пилотами. Они говорят, что это никакой проблемы не представляет. Проблему начинают нагнетать, политизировать. Зачем, встает вопрос. Неужели повоевать хотят? Нам война не нужна. Уверен, что и литовскому народу тоже война не нужна. Как полякам, латышам и эстонцам.

Я еще раз говорю, я погружен в эту проблему и меня больше всего беспокоит. Зачем они это делают? Если они пытаются развязать какой-то здесь конфликт, вряд ли у них что-то получится. Мы с народом Литвы всегда договоримся, как и с поляками. Это наши люди. А если хотите нормальных отношений, садитесь за стол переговоров и обсуждайте эти проблемы. Мы к этому готовы. Других вариантов нет.