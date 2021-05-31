«Мы не будем бить сами по себе». Гайдукевич назвал отличие между Беларусью, Прибалтикой и Украиной
Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Сергей Анатольевич, скажите, возможен ли ответный шаг украинцам, которые первыми запретили полеты над нашей территорией своих, наших самолетов, чтобы украинцы в Прибалтику и прибалты в Украину не могли летать над Беларусью? Либо мы уступим здесь, скажем: ладно, мы братья, как всегда.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Любые шаги возможны. Опять же, мы всегда подходили к реагированию очень взвешенно и в первую очередь просчитывали различные варианты – это выгодно Республике Беларусь или нет? То есть исходили из национальных интересов, в первую очередь экономических, поэтому все возможно. В правительстве подготовлены определенные шаги, они очень серьезные.
Кирилл Казаков:
Санкции против Украины, запрет продажи А-95 бензина, лицензирования в индивидуальном порядке партий наиболее чувствительных товаров, которые поступают из Украины в Беларусь. Как вы считаете, оно будет действенно?
Сергей Рачков:
Сейчас вновь Украина отказывается от нашей электроэнергии.
Кирилл Казаков:
Она на лето отказывается.
Сергей Рачков:
Сейчас лето, поэтому можно отказаться.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Действенно будет, но вы поймите главную разницу Беларуси, Украины и Прибалтики. Они вводят санкции, не думая о своем народе. Им плевать на народ, сидит президент, правительство, есть геополитика и команда из Вашингтона – вот они ввели санкции. Депутаты Верховной рады Украины звонят и говорят: слушайте, вы только экономические контракты не убивайте, у нас тут дураки у власти, но мы хотим торговать. Беларусь вводит санкции, исходя из интересов своего народа, мы не будем бить сами по себе. Мы будем делать так, как нам выгодно. Если выгодно, чтобы они нам платили, мы будем делать.
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