«Мы не будем бить сами по себе». Гайдукевич назвал отличие между Беларусью, Прибалтикой и Украиной

Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Сергей Анатольевич, скажите, возможен ли ответный шаг украинцам, которые первыми запретили полеты над нашей территорией своих, наших самолетов, чтобы украинцы в Прибалтику и прибалты в Украину не могли летать над Беларусью? Либо мы уступим здесь, скажем: ладно, мы братья, как всегда.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Любые шаги возможны. Опять же, мы всегда подходили к реагированию очень взвешенно и в первую очередь просчитывали различные варианты – это выгодно Республике Беларусь или нет? То есть исходили из национальных интересов, в первую очередь экономических, поэтому все возможно. В правительстве подготовлены определенные шаги, они очень серьезные. Кирилл Казаков:

Санкции против Украины, запрет продажи А-95 бензина, лицензирования в индивидуальном порядке партий наиболее чувствительных товаров, которые поступают из Украины в Беларусь. Как вы считаете, оно будет действенно? Сергей Рачков:

Сейчас вновь Украина отказывается от нашей электроэнергии. Кирилл Казаков:

Она на лето отказывается. Сергей Рачков:

Сейчас лето, поэтому можно отказаться.