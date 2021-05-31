Николай Щёкин про Александра Лукашенко: «Даже сейчас, выступая в парламенте, он не оскорбил никого»

Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу « По существу » на СТВ представили эксперты и политики.

Вадим Боровик, политолог:

Почему я заговорил о санкциях в отношении подонков, которые призывают к санкциям в отношении нашей страны? Вот Belavia. Опубликовал руководитель Belavia в Facebook пост о том, что мы не будем сокращать штат. Молодец, не будет. Сколько нашлось мерзавцев, которые начали писать ему, что ты с этой Belavia, у тебя компания пролукашенковская и прочее. Почему вы собственную компанию унижаете? За это надо отвечать. Там же есть данные гражданина, фамилия, имя, отчество, место работы. Дорогой мой, если ты хочешь, чтобы наш национальный авиаперевозчик нес убытки, чтобы наши граждане имели неудобства для жизнедеятельности и для путешествий, пожалуйста, компенсируй. Вот и все.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

А что они писали про летчиков! Летчики погибли. Это вообще дикость. Они писали: хорошо, что погиб. Сволочи! За это судить надо, и будут судить.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Политика действительно не может основываться на доброте. Политика – это политика. Вспомните, когда назначили Зеленского президентом. Ведь Президент Лукашенко поехал и по-отечески в буквальном смысле ему помог, поддержал. Все сделал. И даже сейчас, выступая в парламенте, он не оскорбил никого, негативно не оценил никого, даже после этих недружественных шагов.