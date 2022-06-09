«Темпы не снижаются». За что губернатор Курской области поблагодарил белорусских строителей?

Новости Беларуси. Без импортозамещения Беларуси и России будет сложно развиваться. Об этом 9 июня заявил Александр Лукашенко во время встречи с главой Курской области. С Романом Старовойтом в Минск приехала внушительная делегация из более чем 40 человек. В их числе руководители крупных предприятий, ректоры университетов, бизнесмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Говорить о сотрудничестве предметно на встрече с Президентом представители российского региона могли исходя из личных наблюдений. За несколько дней визита они изучили работу Белорусской биотехнологической корпорации, на «Белагро» договорились об открытии в своем регионе нескольких совместных предприятий, а у флагманов нашего автопрома планируют закупать общественный транспорт.
Все это будет подтягивать взаимный товарооборот, ведь за 2021 год он составил 205 миллионов долларов. На руку сыграет и импортозамещение, которым Союзное государство сейчас активно занимается. Россия выделит 1,5 миллиарда долларов на участие Беларуси в данной программе. Такое решение приняли лидеры двух стран.
Роман Старовойт, губернатор Курской области России:
Хочу поблагодарить белорусских строителей, которые работают на территории Курской области. Вы знаете, у нас строится атомная станция замещения, два реактора. Там работают белорусские строители, темпы не снижаются даже в период пандемии коронавирусной инфекции. У нас в областном центре уже несколько лет реализуется проект строительства так называемого белорусского квартала, где белорусский застройщик строит жилье. Порядка 80 тысяч квадратных метров построены, и в ближайшие несколько лет мы доведем эту цифру до 150 тысяч.
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