«Темпы не снижаются». За что губернатор Курской области поблагодарил белорусских строителей?

Новости Беларуси. Без импортозамещения Беларуси и России будет сложно развиваться. Об этом 9 июня заявил Александр Лукашенко во время встречи с главой Курской области. С Романом Старовойтом в Минск приехала внушительная делегация из более чем 40 человек. В их числе руководители крупных предприятий, ректоры университетов, бизнесмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорить о сотрудничестве предметно на встрече с Президентом представители российского региона могли исходя из личных наблюдений. За несколько дней визита они изучили работу Белорусской биотехнологической корпорации, на «Белагро» договорились об открытии в своем регионе нескольких совместных предприятий, а у флагманов нашего автопрома планируют закупать общественный транспорт.