«Этот год должен и будет не хуже, чем прошлый». Лукашенко сделал экономический прогноз на 2023-й

Новости Беларуси. Искренние ответы на сложные вопросы. Общение нашего Президента с журналистами, как обычно, сделало медийную повестку и для белорусских, и для иностранных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, 22 марта глава государства почтил память жертв Хатыни. Трагедия произошла 80 лет назад. К скорбной дате мемориал был реконструирован и создан новый музей, где каждый экспонат действительно ранит сердце. А после Президент ответил на все вопросы журналистов. Но главная тема была – как не повторить Хатынь в современном мире.

Тема Хатыни – это и ответ на вопрос, почему мы не такие состоятельные, как другие страны Западной Европы. Разбитое зеркало мира, осколки надежд – одна и та же картинка белорусской хаты после визита западных меценатов войн. В Средневековье крестоносцы 140 раз приходили к нам с огнем и мечом. За три года оккупации 140 карательных операций.

Мы свои богатства не воровали у других стран и континентов. Только собственным трудом. Именно потому что не пошли на поводу дикого рынка, сохранили свое лицо экономики, сейчас такие позитивные прогнозы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот год должен и будет не хуже, чем прошлый. Если мы этот год пройдем так, как прошлый, а, упаси господь, еще выполним планы, которые мы наметили на заседании правительства, мы будем нормально жить. Наша экономика немалая, конечно. И благодаря тому, что мы не разрушили то, что нам досталось от Советского Союза. Еще раз хочу напомнить, почему мы такие герои. Сейчас я в Иране, Китае могу говорить на какие-то экономические темы и современные технологии, потому что мы в советские времена были самым мозговым центром. Украина, мы, отчасти в Прибалтике. Что осталось от этого? Ничего, кроме того, что у нас есть. Ну, кое-где благодаря так называемой приватизации-«прихватизации» в России еще что-то осталось. Мы об этом откровенно с Путиным говорим. Поэтому вся наша продукция сегодня востребована, потому что мы стоим на плечах советских гигантов: и оптика, и электроника, и лазеры, и прочее – это же Беларусь.

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