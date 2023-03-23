Прямой эфир

«Рекомендации начинающему дачнику». С чего начать выращивать ягоды и фрукты?

23 марта 2023 17:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вот и весна – садоводы-огородники дождались. Пока одни только приступают к планированию грядок и рассчитывают, сколько и каких культур им нужно, другие организовывают настоящие теплицы в своих городских квартирах. Объем весенних работ внушителен. О том, как подготовиться к дачному сезону, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я немножечко слукавила, сказала, что никогда бы не хотела заниматься огородом. Если бы у меня была дача, скорее всего, были бы фрукты и ягоды. Дмитрий, рекомендации начинающему дачнику. Если я хочу заняться выращиванием каких-то ягод и фруктов, с чего начать?

«Рекомендации начинающему дачнику». С чего начать выращивать ягоды и фрукты?-1

Дмитрий Парфенов, предприниматель, агроном-садовод, эксперт в области производства ягод и фруктов:
С чего начать? Мои рекомендации будут таковы: сначала нужно посмотреть, что вам нравится, что хотите выращивать, любите кушать, может быть.

Алеся Лакина:
То есть все на своем дачном участке из того, что мне нравится, может прижиться?

Дмитрий Парфенов:
Конечно, в этом и дело, что на дачном участке мы это делаем для себя, для души, чтобы человеку нравилось.

«Рекомендации начинающему дачнику». С чего начать выращивать ягоды и фрукты?-4

Алеся Лакина:
Не нужно проверять как-то почву, вдруг там не вырастет та или иная культура?

Дмитрий Парфенов:
Да, хотелось бы что-то проверять, но, к сожалению, редко бывают такие возможности. Потому что все-таки люди на даче – не каждый имеет специализированное образование для этого. Чтобы вырастить что-то для себя, не стоит так заморачиваться. То есть для дачи достаточно что-то чуть-чуть почитать, какие-то книги, может быть, YouTube посмотреть – и что-то у вас получится в любом случае.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Растения и цветы # общество # Алеся Лакина # Дмитрий Парфенов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Этот год должен и будет не хуже, чем прошлый». Лукашенко сделал экономический прогноз на 2023-й
23 марта 2023 17:04

«Этот год должен и будет не хуже, чем прошлый». Лукашенко сделал экономический прогноз на 2023-й

«Финал будет грандиозным!» Скоро мы узнаем имя «Мисс Минск – 2023». Когда смотреть шоу и чем будут удивлять?
23 марта 2023 16:36

«Финал будет грандиозным!» Скоро мы узнаем имя «Мисс Минск – 2023». Когда смотреть шоу и чем будут удивлять?

Муковозчик: «Фашисты и называются фашистами, а недожурналисты – нашинивцами и простотутками»
23 марта 2023 16:29

Муковозчик: «Фашисты и называются фашистами, а недожурналисты – нашинивцами и простотутками»