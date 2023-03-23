«Рекомендации начинающему дачнику». С чего начать выращивать ягоды и фрукты?

Вот и весна – садоводы-огородники дождались. Пока одни только приступают к планированию грядок и рассчитывают, сколько и каких культур им нужно, другие организовывают настоящие теплицы в своих городских квартирах. Объем весенних работ внушителен. О том, как подготовиться к дачному сезону, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я немножечко слукавила, сказала, что никогда бы не хотела заниматься огородом. Если бы у меня была дача, скорее всего, были бы фрукты и ягоды. Дмитрий, рекомендации начинающему дачнику. Если я хочу заняться выращиванием каких-то ягод и фруктов, с чего начать?

Дмитрий Парфенов, предприниматель, агроном-садовод, эксперт в области производства ягод и фруктов:

С чего начать? Мои рекомендации будут таковы: сначала нужно посмотреть, что вам нравится, что хотите выращивать, любите кушать, может быть. Алеся Лакина:

То есть все на своем дачном участке из того, что мне нравится, может прижиться? Дмитрий Парфенов:

Конечно, в этом и дело, что на дачном участке мы это делаем для себя, для души, чтобы человеку нравилось.