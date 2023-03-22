Президент: «Мы слишком хорошо живём, поэтому обнаглели, начинаем от Лукашенко требовать неизвестно что»

Новости Беларуси. Из Великой Отечественной войны Беларусь вышла победителем, но за светлое небо пришлось заплатить страшную цену. Наш народ хорошо запомнил военные преступления, ужасы боевых лет и поступки, на которые, как оказалось, способны люди, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Слишком тяжелые последствия, слишком глубокие раны оставила «коричневая чума» на нашей земле. Сегодня шрамы прошлого близки к тому, чтобы вновь закровоточить – не все страны усвоили урок.

Не было бы счастья, хотя, конечно, неправдой будет сказать, что прям все безоблачно. Но главного – экономического упадка, который так нужен был оппонентам белорусской власти, – не добились. Не получилось устроить голодный бунт в Беларуси. А впереди электоральные кампании – значит новые попытки. В этот раз ставки явно поднимут. И в ближайшем зарубежье беглые и их хозяева уже готовят почву и людей к тому, чтобы попытаться пошатнуть главную нашу ценность и козырь, если хотите – мир на белорусской земле. Никогда в нашей истории прежде не было столько желающих спровоцировать белорусов взять оружие в руки. Так сделало ли наше общество выводы после 2020-го? Готово ли к новым политическим этапам?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если голову будем в руках держать, будет все нормально. В 2024 году, февраль, да? Февраль – это парламентские выборы всех советов, Единый день голосования. Через некоторое время мы переходим к выборам делегатов на Всебелорусское народное собрание. И, как обычно, через некоторое время мы переходим в президентскую кампанию. Поэтому мы готовимся с точки зрения обеспечения безопасности для людей. А остальное – пожалуйста, вы решайте. Как всегда, решать будет народ. Если вы решите, что нужна вам другая жизнь – господь с вами, попробуйте. Белорусы слишком хорошо живут. Это в народе говорят: мы слишком хорошо живем, поэтому обнаглели, начинаем от Лукашенко требовать неизвестно что. А я всегда вам говорю: прежде чем меня обвинять или власть, встаньте перед зеркалом, посмотрите на себя в зеркало, сделайте выводы. Подавляющее большинство сделают правильные выводы. А потом уже требуйте с власти, требуйте с меня. Поэтому многие и говорят, что белорусы немножко, особенно украинцы, да и россияне нам, немножко шалят, прибурели немножко – не знают худшей жизни, вот и начинают.

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