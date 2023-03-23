«Чувствуется мощь государства». Дворец Независимости посетили сотрудники «Белавиа» и Национального аэропорта Минск

Новости Беларуси. Прикоснуться к истории и увидеть «закулисье» политической жизни страны. Дворец Независимости принимает гостей. Познакомиться с главным символом суверенитета Беларуси 23 марта приехали сотрудники Национального аэропорта Минск и авиакомпании «Белавиа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди гостей и молодые специалисты, которые совсем недавно начали свой путь в гражданскую авиацию, и победители корпоративного конкурса, и те, кто посвятил профессии уже более 30-ти лет жизни. Сегодня они побывали в самых знаменитых залах, где в разное время принимали высокопоставленных гостей. И хотя многие посетители своими глазами видели лучшие образцы мировой архитектуры, величие дворца их по-настоящему впечатлило.

Екатерина Карнаухова, начальник отдела расчета центровочных данных «Белавиа»:

Здесь, конечно, поразили мощь, масштаб, интерьер – все сделано со вкусом. Очень красиво! Именно впечатление простора, с душой. В интерьере чувствуется мощь государства, в котором мы живем.

Надежда Юревич, ведущий юрисконсульт «Белавиа»:

Важность таких экскурсий в том, чтобы ценить то, что мы имеем, наши богатства и достопримечательности, мимо которых мы проходим каждый день, но, наверное, из-за жизненной суеты их просто не замечаем.

Сергей Шупляк, начальник технического отдела Национального аэропорта Минск:

С каждым этажом поднимаясь, все-таки больше и больше ощущаешь, насколько внимания не только это творение строительства заслуживает наша республика.