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Акула напала на серфера у берегов Канарских островов

23 июля 2025 06:22
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Акула напала на серфера у берегов Канарских островов. Инцидент произошел примерно в Двух километрах от пляжа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акула напала на серфера у берегов Канарских островов-2

По словам очевидцев, хищник сбросил мужчину с доски для серфинга и напал на него. Пострадавший смог отбиться и выбраться из воды самостоятельно, но получил глубокие раны ноги. На доске также остались следы от укусов акулы. Мужчина был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Сейчас его здоровью ничто не угрожает. Известно, что акулы ранее уже были замечены у Канарских островов. Из-за этого некоторые пляжи пришлось закрыть.

# ЧП

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