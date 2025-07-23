Акула напала на серфера у берегов Канарских островов

По словам очевидцев, хищник сбросил мужчину с доски для серфинга и напал на него. Пострадавший смог отбиться и выбраться из воды самостоятельно, но получил глубокие раны ноги. На доске также остались следы от укусов акулы. Мужчина был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Сейчас его здоровью ничто не угрожает. Известно, что акулы ранее уже были замечены у Канарских островов. Из-за этого некоторые пляжи пришлось закрыть.