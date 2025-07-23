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Не менее 10 домов уничтожены пожаром в пригороде Софии

23 июля 2025 06:21
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Жара обрушилась на Балканы и стала причиной опустошительных лесных пожаров в Болгарии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не менее 10 домов уничтожены пожаром в пригороде Софии-2

Накануне возгорание в пригороде Софии уничтожило по меньшей мере 10 домов и заставило людей покинуть свои жилища. На борьбу с огнем направлены 12 пожарных бригад, однако пока его не удается локализовать. Ситуацию осложняет высокая температура, которая установилась в регионе с начала июня. Власти Болгарии призывают предприятия раздавать людям воду и сокращать рабочий день. В центральных регионах страны объявлено частичное чрезвычайное положение.

# Пожар

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