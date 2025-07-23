В Беларуси собран первый миллион тонн зерна нового урожая

По оперативным данным, с полей намолочено 1 миллион 9 тысяч тонн. Урожайность выше предыдущего года на 6 процентных пунктов и составляет 40,9 центнера с гектара.

В Беларуси уборка зерновых продолжается и ночью

В разгар уборочной кампании усилены проверки условий работы механизаторов. В рейдах – мобильные группы райисполкомов и инспекторы Департамента госинспекции труда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.