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В Беларуси собран первый миллион тонн зерна нового урожая

23 июля 2025 06:00
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По оперативным данным, с полей намолочено 1 миллион 9 тысяч тонн. Урожайность выше предыдущего года на 6 процентных пунктов и составляет 40,9 центнера с гектара. 

В Беларуси уборка зерновых продолжается и ночью

В разгар уборочной кампании усилены проверки условий работы механизаторов. В рейдах – мобильные группы райисполкомов и инспекторы Департамента госинспекции труда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси собран первый миллион тонн зерна нового урожая-2

По данным отраслевого министерства, проверено уже более 160 сельхозпредприятий, выявлено свыше двух тысяч нарушений. Агропромышленный комплекс – одна из самых опасных отраслей: по статистике, 20 % всех несчастных случаев на производстве происходит именно в сельском хозяйстве. Под особым контролем проверяющих – условия в механических мастерских, на зерносушилках, вопросы допуска техники, снабжение средствами индивидуальной защиты. А также безопасность оборудования и содержание зданий. Качество и результат полевых работ определяют не только погода и вес урожая, но и создание надлежащих условий для тех, кто его выращивает и убирает.

С какими вопросами участники жатвы обращаются в профсоюзы – рассказал зампред ФПБ

# Уборочная кампания

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