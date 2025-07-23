В Германии предложили в случае введения военного положения призывать водителями пенсионеров и женщин

В Германии предложили в случае введения военного положения призывать на службу водителями пенсионеров, женщин и выходцев из СНГ. Такую инициативу озвучил глава Федерального союза по грузовым автомобильным перевозкам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, по его словам, потребуется мобилизовать сотни тысяч человек. При этом им необходимо создать комфортные условия, такие как безопасные стоянки и грузовики, оснащенные душем и кухней. Руководитель союза также предложил отменить требование каждые пять лет подтверждать профессиональную квалификацию для водителей-пенсионеров и признать удостоверения, выданные в таких странах, как Молдова и Узбекистан. Данные меры обсуждаются на фоне заявлений ЕС о военной угрозе, якобы исходящей от России.