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В Германии предложили в случае введения военного положения призывать водителями пенсионеров и женщин

23 июля 2025 06:20
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В Германии предложили в случае введения военного положения призывать на службу водителями пенсионеров, женщин и выходцев из СНГ. Такую инициативу озвучил глава Федерального союза по грузовым автомобильным перевозкам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, по его словам, потребуется мобилизовать сотни тысяч человек. При этом им необходимо создать комфортные условия, такие как безопасные стоянки и грузовики, оснащенные душем и кухней. Руководитель союза также предложил отменить требование каждые пять лет подтверждать профессиональную квалификацию для водителей-пенсионеров и признать удостоверения, выданные в таких странах, как Молдова и Узбекистан. Данные меры обсуждаются на фоне заявлений ЕС о военной угрозе, якобы исходящей от России.

# Международная политика # Новости Германии

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