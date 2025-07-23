Создание БПЛА и общая лунная станция – Беларусь и Китай расширяют научно-техническое сотрудничество

Беларусь и Китай расширяют научно-техническое сотрудничество. На территории двух стран действует более 20 совместных исследовательских центров и лабораторий. В планах – создание беспилотников гражданского назначения, аккумулятора для электротранспорта и общая лунная станция, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди приоритетных направлений научно-технологического сотрудничества Беларуси и КНР – микроэлектроника, машиностроение, космические и лазерные технологии, оптика и искусственный интеллект. Особое внимание – разработке беспилотников. На территории «Великого камня» создают совместные летательные аппараты для мониторинга сельхозполей и лесов, зондирования земли. Новинка белорусско-китайского производства – автожир. Это гибрид беспилотника и вертолета, который можно использовать в гражданских целях.

Елена Преснякова, руководитель Центра инновационной и инвестиционной политики ГНУ «Институт экономики Национальной академии наук Беларуси»:

В рамках реализации данных проектов имеются достаточно интересные результаты и разработки, которые могут быть полезны организациям НАН Беларуси в рамках совместного научно-технического сотрудничества. Сейчас у нас больше в стадии разработки находятся такие проекты, создаются совместные центры производства в «Великом камне» между организациями НАН Беларуси и партнерами многих китайских провинций.

Ученые Беларуси и Китая ведут работу над открытием международной научной лунной станции. Стороны уже заключили соглашение о ее создании, готова дорожная карта. Кроме того, специалисты наших стран занимаются совместным производством графеновых батарей на территории Великого камня. В перспективе эта технология может использоваться в качестве аккумулятора для электротранспорта.