«Мы кое-чему научились» – Лукашенко предложил тюменской делегации новые направления сотрудничества

Один из самых больших регионов России, который по площади превосходит большинство стран Европы. А еще крупнейший индустриальный центр Союзного государства. Все эти факты о Тюменской области. Но главное богатство этого необъятного края – конечно, нефть и газ, а значит регион обладает колоссальным опытом в разведке этих ресурсов. Именно поэтому Беларусь предлагает Тюменской области развивать сотрудничество в углеводородной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором российского региона. При чем история это взаимополезная. Беларусь готова поставлять оборудование для добычи «черного золота» в Западную Сибирь. А специалисты из Тюмени могли бы дать собственную оценку нефтяным перспективам в нашей стране. Впрочем, это не единственная тема союзных переговоров во Дворце Независимости. Машиностроение и сельское хозяйство – сферы, которые могут стать драйверами отношений Беларуси и одного из крупнейших регионов России. Детали встречи от Виктории Ходосок.

Тон этой встречи во Дворце Независимости стал понятен еще с первых минут. Она началась с неформального разговора Александра Лукашенко, губернатора Александра Моора и российского посла Бориса Грызлова. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пропал куда-то. Хорошо, что вы его отыскали. Неделю назад не было. Куда убежал? Привет от Владимира Владимировича, вчера с ним разговаривал. Я ему говорю, что с тюменцами встречаюсь, губернатором. Вот это богатая область, будем разговаривать.

Однако разговор не на троих, в Минск приехала большая российская делегация и вопросы для обсуждения касались широкого спектра двусторонних отношений. Тюменская область – один из самых развитых регионов России в сфере добычи полезных ископаемых. Здесь находятся крупнейшие нефтегазовые месторождения Западной Сибири. Этот ресурсный потенциал напрямую связан с интересами белорусской стороны: нефть из Тюменской области занимает важное место в структуре импорта. Александр Лукашенко во время переговоров акцентировал внимание на этой теме, предложив расширить сотрудничество в нефтяной сфере. Буквально на прошлой неделе во Дворце Независимости обсуждались планы развития собственной добычи углеводородов. В 2025 году наши нефтяники рассчитывают выйти на 2 миллиона тонн черного золота. Но Президент смотрит шире: главу государства интересуют не только текущие показатели, но и стратегические перспективы. В этом контексте он обратился к губернатору Тюменской области с, возможно, неожиданным предложением.

Александр Лукашенко:

Я как-то не могу поверить, что добывая когда-то больше восьми миллионов тонн в советские времена, мы сегодня скатились до двух, правда, чуть-чуть приподнялись, я не верю, что у нас нет этого углеводородного сырья. Нам нужны такие независимые эксперты, которые могли бы ответить на вопрос, в каком направлении нам здесь развиваться. Стоит ли нам вкладывать деньги в новую разведку или старое как-то бурить? Хотя мы научились немало и по горизонтальному бурению, и с вами делимся этими навыками (подробнее).

Нефтегазовое направление остается ключевым в сотрудничестве между Беларусью и Тюменской областью. При этом регион предлагает не только поставки сырья, но и более глубокое взаимодействие – через участие в специализированном нефтегазовом кластере. В его состав входят почти две сотни компаний, представляющих различные регионы России. Моор: мы будем предлагать белорусам сотрудничество с нефтегазовым кластером России.

Тюменская область – важный торговый партнер Беларуси. В 2024 году взаимный товарооборот превысил 3,7 миллиарда долларов, при этом за последние пять лет он вырос более чем в 20 раз. И что показательно, наша страна занимает второе место среди внешнеэкономических партнеров региона, уступая только Китаю. Но сторонам есть еще куда расти. Потому во время встречи Александр Лукашенко говорит о том, что не стоит ограничиваться только нефтяной сферой.