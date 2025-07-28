Лукашенко – Моору: хотелось бы, чтобы белорусские автобусы были на маршрутах Тюменской области

Нарастить товарооборот и усилить импортозамещение, в том числе в газотопливной отрасли. Такие задачи стоят перед Беларусью и Тюменской областью – Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором российского региона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При встрече Президент упомянул состоявшийся накануне телефонный разговор с Владимиром Путиным. Российский коллега охарактеризовал Тюменскую область как богатый регион. Отметим, она лидирует по добыче нефти и газа. Примечательно, Беларусь поставляет шасси, на которые устанавливается соответствующее оборудование, в том числе для добычи природных ресурсов.