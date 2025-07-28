Моор: мы будем предлагать белорусам сотрудничество с нефтегазовым кластером России

В Тюменской области белорусские компетенции знают, наша техника – от сельскохозяйственной до коммунальной – востребована. Как подчеркнул Президент, за последний годы мы многому научились. В том числе благодаря уходу западных производителей.

Нарастить товарооборот и усилить импортозамещение, в том числе в газотопливной отрасли. Такие задачи стоят перед Беларусью и Тюменской областью – Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором российского региона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Моор, губернатор Тюменской области России:

Направление, которое сегодня важно для Тюменской области, для России и для Республики Беларусь, – это наше совместное сотрудничество в топливно-энергетической сфере, в производстве нефтегазового машиностроения, в оказании нефтесервисных услуг, что очень востребовано для предприятий, которые работают в большой Тюменской области.

В условиях незаконных санкций мы заинтересованы в производстве современного оборудования, не только в замене и ремонте того, что сегодня есть, а в выпуске современного, конкурентоспособного на мировом уровне оборудования. Поэтому мы будем предлагать нашим белорусским коллегам сотрудничество с нефтегазовым кластером, в который сегодня входит уже почти 200 компаний из 26 регионов Российской Федерации. А сам кластер зарегистрирован в Тюменской области.

Сегодня из российского региона мы в основном экспортируем углеводородное топливо. Увеличить показатели Александр Лукашенко предлагает через расширение номенклатуры товаров. Вместе с тем Президент обратился с просьбой к специалистам Тюмени: оценить перспективы наращивания добычи нефти в Беларуси. Речь о том, чтобы получить альтернативное мнение.