«Перечень ассортиментный выдерживается, всё есть». Наталья Кочанова провела рейд по магазинам

Новости Беларуси. Защитить потребителей и держать в тонусе торговые точки. Парламентарии и профсоюзы продолжают контроль за ценами на социально значимые товары. Почти ежедневно посещают городские и сельские магазины. Находят несправедливые наценки и просроченные товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задача государства – обеспечить население всем необходимым и по доступным ценам. Это одно из поручений Президента. Продовольствия и товаров в Беларуси хватает. Однако находятся те, кто наживается на искусственном ажиотаже. Прикрываясь санкционным давлением, необоснованно завышают цены. Чтобы выявить спекуляции, каждую неделю парламентарии отправляются в рейды по магазинам, аптекам и рынкам.

Анна Корольчук, корреспондент:

У проверяющего в руках – список допустимых цен на социально значимые товары. В нем около 70 наименований. По каждой позиции торговая надбавка не должна превышать 20 %. В ином случае сообщают в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

На «контрольную закупку» в минский универмаг лично отправилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Проверяет не только цены, но и ассортимент.