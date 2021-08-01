«Мы исходим из того, какие показатели у человека». Моисевич рассказал, что на самом деле происходит в Токио с Тимановской

Новости Беларуси. 1 августа стало известно, что в квалификационных забегах на 200 метров и в эстафете 4 по 400 метров не примет участие белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Как себя повела Тимановская, бегунья, которая, собственно, звезд с неба не хватает, – свою «профильную» 100-метровку она провалила, а когда потребовалась замена и тренерский штаб дал ей шанс, который в этой ситуации попытался бы использовать по полной любой спортсмен (подчеркиваю, спортсмен), повела себя попросту по-свински. Свое пребывание в Токио она превратила в скандал, в котором все (мы уже не раз проходили) – и про якобы гнобление, и про просьбы вмешаться мировое сообщество. Игорь Позняк:

А отсюда и вполне резонный вопрос: а не был ли этот план подготовлен заранее? Впрочем, чтобы понять отношение Тимановской и к спорту, и к коллегам, достаточно взглянуть на ее же заявление в Сети. Слова, которые, собственно, и в эфире использовать не принято, публично произнес человек, который представляет страну, внимание, на мировой арене. Ну, вернее, уже представлял. Новость об этом тут же подхватили сетевые комментаторы. Закономерный отъезд Тимановской уже успели назвать депортацией. Алена Сырова продолжит.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Обидно, досадно, но это факт. У наших атлетов в Токио пока скромные результаты. К счастью для тех, кто болеет за Беларусь, а не против, 31 июля все же появилась первая медаль. Спасибо за золото Ивану Литвиновичу. 1 августа в копилку добавилась бронза благодаря Максиму Недосекову. Но прежде чем мир услышал о нашей стране на играх в Токио в таком приятном ключе, случилось еще одно яркое выступление белорусской спортсменки, но, к сожалению, не на спортивной арене, а в соцсети.

Кристина Тимановская:

Оказывается, наше «очень крутое начальство» решило, как обычно, все за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду, и они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята, молодцы! Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки? Если вы накосячили с девочками, с их допинг-тестами, с их пробами – плевать, с чем угодно – почему я должна расхлебывать эти проблемы? Какого […] я узнаю это от левых людей, при том что я пишу нашему начальнику команды, который мне тупо не отвечает. Але, вы вообще о чем? У вас все окей? Это Олимпийские игры, это не приколы. Алена Сырова:

Позицию Кристины все услышали. Что произошло и почему «прекрасное начальство» накосячило, мы решили у него же и уточнить. Дозвонились главному тренеру – Юрий Викентьевич подробно рассказал, что предшествовало принятию решения, которое так расстроило атлетку и сподвигло на такой агрессивный пассаж.

Юрий Моисевич, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по легкой атлетике, Токио:

Наша либо Всемирная антидопинговая организация берет в так называемый пул количество спортсменов и крутит на протяжении года. То есть неожиданно приезжают домой, они должны сообщать, где они находятся, на сборы едут. А получается что? Вот эти молодые спортсмены не представляют интереса, и они в пул их не берут. Команда на чемпионате Европы в Румынии сотворила такое, скажем, чудо. У нас эстафета выиграла Кубок Европы, первая лига, правда. И завоевала путевку на Олимпийские игры. Между этими допконтроями должна быть разница в 21 день – три недели. В других странах этих проблем нет, кто не входит в группу А, рискованных этих стран. У них выполнен норматив хоть за два дня до Олимпиады – главное, чтобы успеть до того срока, когда закрывался… А мы, раз в этой зоне, попали в эту ситуацию, мы писали в международное антидопинговое агентство письма, просили их подойти к этому снисходительно – там одного дня не хватает. 20 дней, не 21 между пробами. А у одной девочки 19. Тем не менее они приняли такое жесткое положение и отстранили этих спортсменов.

Алена Сырова:

Исходные данные. У страны есть лицензия на участие в эстафете, Беларусь в числе сильнейших команд мира, но по объективным причинам у нас не хватает спортсменов. Что делать? Отказаться от участия, тем самым обесценив усилия тех, благодаря кому эта лицензия была завоевана, или же попытаться выйти из положения, как и полагает истинным спортсменам, бороться до конца? Почему Кристине Тимановской не сказали, что ее поставили в эстафету? Рассказал главный тренер национальной команды Алена Сырова:

А теперь скажите, разве для спортсменов, которые годами идут к Олимпийским играм, может быть лишней возможность побороться за награды? Особенно если, как в случае с Кристиной, одна из двух попыток уже не увенчалась успехом (100-метровку бегунья провалила), ей предложили третий шанс. Да, не личная борьба, а командная. Да, разные дистанции, но это ведь не иной вид спорта. К слову, есть и те, для кого даже это бы не стало препятствием, желание побеждать сильнее эгоизма. Но это у настоящих спортсменов.

Юрий Моисевич:

Вот у нас прыгунья, Скворцова Виолетта. Она, если помните, поступок такой совершила, когда на юниорском чемпионате Европы награждали и заиграл не тот гимн, она сошла с пьедестала. Вот это поступок. Так вот, знаете, что она сейчас сказала? Когда я тихонько проговаривал, просил, кого поставить, Скворцова сказала: так я могу пробежать. Это человек, который прыгает тройные. Но, естественно, тройные прыгает – это прыгунья. Можно поставить, она и пробежит. Естественно, что Герман и 200 метров бегала. Мы исходим из того, какие показатели у человека там. Мы делаем раскладку, что она на тренировке где-то бегала эти дистанции. То есть, понимаете, это от человека все зависит. И вот, если у человека понимание всего, что в жизни происходит, что такое команда и что такое честь. Я бы сам с удовольствием – войти в историю, почему нет. Алена Сырова:

Но выбор был сделан именно в пользу Эльвиры Герман и Кристины Тимановской, последняя, судя по всему, помочь команде не захотела. Более того, возможность защищать Беларусь во время эстафеты охарактеризовала вот так.

Кристина Тимановская:

Какого […] я узнаю это от левых людей? Алена Сырова:

Отвечая на вопрос, сформулированный, к сожалению, не эфирным образом, все же предположу. Может быть, потому что участие в Олимпийских играх – это не туристическая поездка, где ты сам себе хозяин? На Игры едет команда, частью которой каждый из тех, кто оказался в Токио, согласился быть. Согласился защищать цвета белорусского флага, честь Беларуси. Согласился следовать установкам тренеров. И личный девиз «каждый сам за себя» явно идет в разрез с принципами наших ребят, нашей команды.

Юрий Моисевич:

Она именно такая. Она настолько противопоставила себя коллективу сегодня, что мы проводили собрание – ей даже стыдно выйти на собрание. Потому что видите, какой поступок. Они же не отдают отчет, что они порой творят. Алена Сырова:

Это интервью с главным тренером нашей команды по легкой атлетике мы записали 31 июля. Закономерным развитием ситуации, учитывая то, как он описывает и настроение Кристины, и обстановку в команде, стало решение об отстранении спортсменки от дальнейших состязаний. Кристина четко и ясно дала понять, что ей совершенно не нужно и не важно то, что будет происходить с командой. Смысл тогда оставаться в Токио?

Алена Сырова:

В конце концов, пребывание спортсменов за казенный счет. Учитывая все обстоятельства, Тимановской купили билет на самолет домой. Само собой, те, кто радуется неудачам наших спортсменов, а победы воспринимает, как поражения (это те же люди, которые молят о новых санкциях для Беларуси), устроили из этого целое шоу. Просят вмешаться мировую общественность. Да и сама Тимановская не отстает, поймала волну хайпа, хоть какой-то результат с Игр привезет. Если в спорте не получается, можно же добавить политического окраса. Это мы с вами уже не раз видели. Кристина и здесь не первая. Недосеков о Тимановской: «Считаю, с ней поступили правильно. Она много говорит, но надо и отвечать за свои слова»