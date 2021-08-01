Почему Кристине Тимановской не сказали, что её поставили в эстафету? Объяснил главный тренер национальной команды

Игорь Позняк, СТВ: Как себя повела Тимановская – бегунья, которая, собственно, звезд с неба не хватает – свою «профильную» 100-метровку она провалила, а когда потребовалась замена и тренерский штаб дал ей шанс, который в этой ситуации попытался бы использовать по полной любой спортсмен (подчеркиваю, спортсмен), – повела себя попросту по-свински.

Юрий Моисевич, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по легкой атлетике, Токио:

Мы принимаем решение, что мы заменяем. Потому что отказываться от эстафеты не стоит, все-таки мы завоевали путевку. Мы имеем право из числа спортсменов, которые здесь находятся, у нас в делегации, есть такое правило, мы можем добавить двоих этих человек. Они же в команде. За команду – это же честь. Скажем так, у нас две бегуньи – это Герман Эльвира и Тимановская Кристина.

Мы просим, разговариваем с тренером Герман Эльвиры и говорим: вот такая ситуация. Он говорит: да я не против, и она, в принципе, не против. Но ей бежать барьер. Он просит, для того чтобы не травмировать спортсменку, потому что у нее основной вид, давайте мы это не будем оглашать. Потому что есть такая практика. Человеку говорят, вот ты приехал делать одно, а тебе говорят: ты должен еще сделать другое. Но человек, даже если нормально воспринимает это, ему все равно это подсознание будет сверлить. Это будет мешать основному виду.

Мы заявку подаем, потому что мы не имеем права держать, у нас дедлайн был. А Тимановская говорит, что не смогла дозвониться до нас, но подождать час-два, когда мы приезжаем после стадиона. В силу своей воспитанности, в силу своего понятия она начинает – так же сейчас модно в соцсетях – выплескивать всякие такие вещи: с ней не посоветовались. Мы намерены были ей все это рассказать, объяснить, тем более она запасная.